وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس في كام محافظة؟
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
سحب رعدية وأمطار تمتد للداخل.. الأرصاد تحذر من البرق ونشاط الرياح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

طلاب هندسة حورس يتفقدون ترسانة تصنيع السفن واليخوت بعزبة البرج في دمياط

ترسانه سفن
زينب الزغبي

أجرى وفد كلية الهندسة بجامعة حورس زيارة ميدانية إلى ترسانة تصنيع السفن واللانشات البحرية بمدينة عزبة البرج في دمياط و ترأس الوفد  الدكتور/ عمرو حسين عبد الله، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و بحضور رؤساء أقسام: هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وهندسة الميكاترونكس، والعمارة، بالإضافة إلى عدد من طلاب مرحلة البكالوريوس.

حيث تم التنسيق والإعداد للزيارة بنجاح وتميز من قِبل مكتب نائب محافظ دمياط، و سمير عتريس عبدالله، رئيس مجلس مدينة دمياط، و علي بيومي نائب رئيس مجلس مدينة دمياط

وتم خلالها الاطلاع على أحدث تقنيات التصنيع، ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير منظومة التصنيع المحلي للسفن للارتقاء بجودة المنتج، مما يمكنه من منافسة المنتج العالمي، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأجنبية.

كما تم خلالها طرح  فكرة تقنية مبتكرة لدعم منظومة السلامة البحرية وتطوير الأداء التشغيلي للسفن ، وذلك بتصنيع وتطوير دائرة تحكم ومتابعة متقدمة (Control and Monitoring Circuit) يتم تركيبها في السفن أثناء التشغيل ، والتى تتبلور محاورها فى الآتى

متابعة فورية: رصد حالة السفينة لحظة بلحظة أثناء كافة الرحلات البحرية.

التنبؤ بالأعطال: القدرة على التنبؤ الاستباقي بالمشاكل والأعطال المحتملة لتجنب وقوع الحوادث البحرية.

التحديد اللحظى للموقع: توفير خاصية التتبع الدقيق والآني لمواقع السفن واللانشات في البحر (Real-Time Location Tracking).

التشبيه: تعمل هذه الدائرة كـ "الصندوق الأسود" (Black Box) لمجموعة واسعة من السفن، مما يتيح إمكانية التحليل والمتابعة المركزية بفاعلية عالية.

دعم مشروعات  التخرج وتحويل الأفكار لمنتج حقيقي

هذا وقد تضمنت نتائج الزيارة خطوة مهمة لدعم الكوادر الهندسية الشابة،  حيث جاري إبرام اتفاقية مع إحدى الترسانات البحرية المتخصصة في تصنيع السفن و تقديم الدعم الفني والتمويل اللازم لطلاب مشروعات التخرج من كلية الهندسة بجامعة حورس ويهدف هذا التعاون إلى توفير إمكانيات التصنيع والإنتاج الاحترافي، والارتقاء بمستوى المشروعات الأكاديمية حتى تصبح منتجاً فعلياً جاهزاً للتطبيق في سوق العمل.

دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابي السفن

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

صورة أرشيفية

قافلة زاد العزة الـ90 تحمل 8000 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة

المنتخب

منتخب مصر الثاني في مهمة صعبة أمام الأردن اليوم لحسم التأهل في كأس العرب

صورة أرشيفية

استمرار عمليات البحث عن جثمان آخر محتجز في حي الزيتون بغزة

باستخدام الصلصال.. طريقة سحرية لحماية سيارتك من الأوساخ

الصلصال للسيارة
موضة الشتاء.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟

موضة الشتاء..كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس في كام محافظة؟

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار
غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo
صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

