محافظات

بحضور ممثلي الامم المتحدة.. تنفيذ مشروع للتطوير وتعزيز التنمية العمرانية بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعا موسعا مع  أحمد رزق مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ولمياء مليجي مدير برنامج التنمية المحلية والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وفريق البرنامج، وشريهان حبيب منسق البرامج بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وحضر الاجتماع من قيادات المحافظة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، كما حضره محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط و عدد من ممثلى المجلس الاقتصادي للسيدات وشعبة الأثاث.

وشهد الاجتماع مناقشة فرص التطوير وتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة وذلك بالتعاون مع UNHabitat و UNIDO ، وذلك مع اعتزام ممثلى المنظمتين الأمميتين زيارة ميدانية لشارع ٤٢ " عبد الرحمن " بدمياط،  لدراسة المقومات الفريدة والبنية لسلاسل القيمة بقطاع الأثاث،  وتحديد التدخلات التنموية التى يمكن تنفيذها.

وخلال الاجتماع، ناقش الدكتور أيمن الشهابى خطة التعاون، التى ستبدأ بالتعرف على الواقع الخاص بالشارع الذى يتميز بوجود ورش للنجارة والاثاث ، علاوة على عقد اجتماعات تنسيقية مع جهات شريكة منها غرفة صناعة الأخشاب ومركز تكنولوجيا الأثاث ، و تفعيل دور القطاع الخاص بتلك الخطة،  وذلك لتحقيق الأهداف الرامية نحو دعم الصناعات المحلية وتحسين بيئة العمل وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 وأكد " المحافظ " ان هذا التعاون يدعم رؤية المحافظة نحو تطوير وتعميق صناعة الأثاث، التى تُعد من أهم الصناعات الوطنية،  و أعرب عن تقديره للشراكة مع الهابيتات واليونيدو لتحقيق التنمية الاقتصادية.

ولفت الى أن المحافظة تخطو بخطوات سريعة نحو تعزيز أهداف التنمية الشاملة والمستدامة ، مشيرًا إلى فوز دمياط بلقب عاصمة الابتكار الأخضر بمؤشرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،  كما أنها بصدد إطلاق أسبوع الاستدامة و انشاء مدرسة دولية للأثاث وجامعة تكنولوجية.

دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابي الامم المتحده

