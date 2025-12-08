أخبار السيارات| آودي Q8 أم مرسيدس GLS موديل 2026.. خصومات ضخمة على سيارات رولز رويس

​نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​كشفت لكزس عن نموذجها التصوري (كونسبت) لسيارة LFA الكهربائية الجديدة، والتي تحمل اسمًا أيقونيًا لسيارتها الخارقة السابقة. يمثل هذا النموذج رؤية العلامة اليابانية للسيارات الرياضية الفاخرة في عصر الكهرباء، حيث من المتوقع أن تجمع السيارة بين الأداء المذهل والتصميم المستقبلي مع تقنيات القيادة الصامتة والمتقدمة.

​تطرح هذه المقارنة سؤالًا حول أفضلية الاختيار بين أودي Q8 ومرسيدس GLS موديل 2026، وكلاهما يمثل قمة الفخامة في فئة سيارات الدفع الرباعي (SUV) الكبيرة. تعتمد المقارنة على تفضيلات السائق بين التصميم الرياضي الأنيق لـ Q8 والرحابة المطلقة والفخامة الكلاسيكية لـ GLS، مع الأخذ في الاعتبار التقنيات وأنظمة المساعدة الجديدة في كلا الموديلين.

​أثارت التقارير التي تتحدث عن تقديم خصومات كبيرة تصل إلى مئات الآلاف من العملات على سيارات رولز رويس الفاخرة قلقًا في السوق، حيث أن مثل هذه التخفيضات غير معهودة في العلامات التجارية شديدة الترف. يعزو البعض هذا التغيير إلى محاولة تنشيط المبيعات أو تحويل اهتمام العملاء إلى الطرازات الجديدة كليًا، ولكنها تبقى ظاهرة غير مألوفة في قطاع السيارات الفارهة.

​يناقش هذا التحليل التفاوت المثير للجدل في أسعار وقود الديزل مقارنة بالبنزين بين الولايات المتحدة وأوروبا. يرجع الفرق إلى عوامل متعددة، تشمل الضرائب المختلفة على الوقود، وقوانين الانبعاثات الصارمة في أوروبا التي تتطلب ديزل عالي الجودة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الديزل للتدفئة والنقل التجاري في أمريكا.

​أجابت "تقارير المستهلك" (Consumer Reports) على سؤال حول موثوقية نيسان روج (Nissan Rogue)، وهي واحدة من سيارات الكروس أوفر المدمجة الأكثر شعبية. أشار التقرير إلى تقييمات محددة تتعلق بأداء السيارة على المدى الطويل وجودة مكوناتها، مما يساعد المستهلكين المحتملين على اتخاذ قرار مستنير بشأن شراء هذا الطراز.

​يسلط هذا الخبر الضوء على فرصة امتلاك سيارة ميني كوبر كوبيه بمتوسط سعر 750 ألف جنيه (قد يكون السعر في السوق المستعملة أو لطرازات معينة)، ما يجعلها خيارًا جذابًا لمحبي السيارات ذات الطابع الرياضي والتصميم الأيقوني في الفئة السعرية المتوسطة. هذا الطراز يتميز بحجمه المدمج وأدائه الممتع في القيادة داخل المدينة.