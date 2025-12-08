قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| آودي Q8 أم مرسيدس GLS موديل 2026.. خصومات ضخمة على سيارات رولز رويس

السيارات
السيارات
عزة عاطف

​نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

شاهد| لكزس LFA كونسبت الكهربائية الجديدة

​كشفت لكزس عن نموذجها التصوري (كونسبت) لسيارة LFA الكهربائية الجديدة، والتي تحمل اسمًا أيقونيًا لسيارتها الخارقة السابقة. يمثل هذا النموذج رؤية العلامة اليابانية للسيارات الرياضية الفاخرة في عصر الكهرباء، حيث من المتوقع أن تجمع السيارة بين الأداء المذهل والتصميم المستقبلي مع تقنيات القيادة الصامتة والمتقدمة.

تختار إيه .. آودي Q8 أم مرسيدس GLS موديل 2026

​تطرح هذه المقارنة سؤالًا حول أفضلية الاختيار بين أودي Q8 ومرسيدس GLS موديل 2026، وكلاهما يمثل قمة الفخامة في فئة سيارات الدفع الرباعي (SUV) الكبيرة. تعتمد المقارنة على تفضيلات السائق بين التصميم الرياضي الأنيق لـ Q8 والرحابة المطلقة والفخامة الكلاسيكية لـ GLS، مع الأخذ في الاعتبار التقنيات وأنظمة المساعدة الجديدة في كلا الموديلين. 

خصومات بمئات الآلاف على سيارات رولز رويس تثير القلق

​أثارت التقارير التي تتحدث عن تقديم خصومات كبيرة تصل إلى مئات الآلاف من العملات على سيارات رولز رويس الفاخرة قلقًا في السوق، حيث أن مثل هذه التخفيضات غير معهودة في العلامات التجارية شديدة الترف. يعزو البعض هذا التغيير إلى محاولة تنشيط المبيعات أو تحويل اهتمام العملاء إلى الطرازات الجديدة كليًا، ولكنها تبقى ظاهرة غير مألوفة في قطاع السيارات الفارهة.

لماذا وقود الديزل أغلى من البنزين في أمريكا.. لكنه ليس كذلك في أوروبا؟

​يناقش هذا التحليل التفاوت المثير للجدل في أسعار وقود الديزل مقارنة بالبنزين بين الولايات المتحدة وأوروبا. يرجع الفرق إلى عوامل متعددة، تشمل الضرائب المختلفة على الوقود، وقوانين الانبعاثات الصارمة في أوروبا التي تتطلب ديزل عالي الجودة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الديزل للتدفئة والنقل التجاري في أمريكا.

ما مدى موثوقية نيسان روج؟ أبرز ما كشفته "تقارير المستهلك"

​أجابت "تقارير المستهلك" (Consumer Reports) على سؤال حول موثوقية نيسان روج (Nissan Rogue)، وهي واحدة من سيارات الكروس أوفر المدمجة الأكثر شعبية. أشار التقرير إلى تقييمات محددة تتعلق بأداء السيارة على المدى الطويل وجودة مكوناتها، مما يساعد المستهلكين المحتملين على اتخاذ قرار مستنير بشأن شراء هذا الطراز.

اركب ميني كوبر كوبيه بـ 750 ألف جنيه

​يسلط هذا الخبر الضوء على فرصة امتلاك سيارة ميني كوبر كوبيه بمتوسط سعر 750 ألف جنيه (قد يكون السعر في السوق المستعملة أو لطرازات معينة)، ما يجعلها خيارًا جذابًا لمحبي السيارات ذات الطابع الرياضي والتصميم الأيقوني في الفئة السعرية المتوسطة. هذا الطراز يتميز بحجمه المدمج وأدائه الممتع في القيادة داخل المدينة.

أخبار السيارات سيارة كونسبت سيارة كهربائية لكزس LFA أودي Q8 مرسيدس رولز رويس وقود الديزل أسعار البنزين نيسان روج سيارات نيسان ميني كوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

ترشيحاتنا

اختراق الهواتف

لينكات مشبوهة تخترق الهواتف في أكثر من 150 دولة.. ما موقف مصر؟

موسع مدى السير .. صيحة كبرى في عالم السيارات

موسع مدى السير .. صيحة كبرى في عالم السيارات

كنز

كنز ذهبي عمره 1400 عام… صدفة تقود لاكتشاف رأس غراب أسطوري

بالصور

لقطات من اليوم الأول لتصوير «على قد الحب» بطولة نيللى كريم وشريف سلامة

نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب
نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب
نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.
طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.
طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.

جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟

العطلات الرسمية 2026
العطلات الرسمية 2026
العطلات الرسمية 2026

محافظ الشرقية يشارك في فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا OUST

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد