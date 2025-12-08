خصومات بمئات الآلاف على سيارات رولز رويس تثير القلق

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهدت سيارة رولز-رويس سبيكتر (Rolls-Royce Spectre)، وهي أول سيارة كوبيه كهربائية فاخرة جدًا من العلامة التجارية الأيقونية، ظاهرة غير مألوفة تمثلت في تقديم خصومات تصل إلى ستة أرقام على بعض الطرازات المعتمدة لدى الوكلاء. 

هذه الخصومات الكبيرة، التي عادة ما تكون غريبة عن سوق السيارات الفاخرة جدًا، تثير تساؤلات حول أسباب تردد المشترين الأثرياء في تبني هذه الفئة من السيارات الكهربائية.

المفارقة: السيارات الكهربائية والرفاهية المطلقة

من الناحية النظرية، يجب أن تكون المنصات الكهربائية هي الخيار الأمثل للعلامات التجارية فائقة الفخامة مثل رولز-رويس وبنتلي ومايباخ. 

يعود ذلك إلى المزايا الجوهرية للقيادة الكهربائية: الدفع السلس والصامت للغاية، والتسارع الغني بالعزم الفوري. 

تخدم هذه الخصائص بشكل مثالي متطلبات الفخامة المطلقة التي تبحث عنها هذه الفئة من العملاء.

تردد المشترين: شكوك حول "هيبة" السيارات الكهربائية 

على الرغم من المزايا التقنية الواضحة، يبدو أن المشترين الأثرياء مترددون في احتضان السيارات الكهربائية الفاخرة بالكامل. 

وتشير الخصومات المرتفعة على طرازات مثل "سبيكتر" إلى أن هناك شكوكًا أعمق تتعلق بـ "هيبة" وقيمة السيارات الكهربائية ضمن هذه الشريحة السعرية العليا. 

غالبًا ما يبحث عملاء السيارات فائقة الفخامة عن شيء يتجاوز الأداء والتكنولوجيا، حيث يمثلون أيضًا استثمارًا في التفرد والمكانة الاجتماعية، وهي جوانب قد تكون السيارات الكهربائية لم تثبتها بالكامل بعد في أذهانهم.

يمكن تفسير هذا التردد بعوامل تتجاوز المنتج نفسه. تشمل هذه العوامل انخفاض قيمة السيارات الكهربائية بشكل أسرع مقارنة بنظيراتها التي تعمل بالاحتراق الداخلي، وهو ما يشكل قلقًا للمشترين الذين ينظرون إلى السيارة الفاخرة كاستثمار طويل الأمد. 

كما أن التطور السريع في تكنولوجيا البطاريات يجعل الموديلات الحالية "عتيقة" في غضون فترة قصيرة، مما يدفع المشترين إلى التريث بانتظار الجيل الأحدث من التقنية والمدى. 

إن وجود خصومات كبيرة، حتى على طرازات نادرة مثل سبيكتر، يعكس وجود فائض في المخزون أو بطء في حركة البيع، مما يجبر الوكلاء على كسر قواعد السوق لتقليل المخاطر.

رولز رويس رولز رويس سبيكتر السيارات الكهربائية مبيعات رولز رويس أسعار السيارات

