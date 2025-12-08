قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

غدا شباب الشيوخ تناقش تعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية

مج
مج
فريدة محمد

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ اجتماع غدا الثلاثاء اجتماع لمناقشة مشروع قانون بشأن " تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة ۱۹۸۷، بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية ، و ذلك بحضور ممثلي الحكومة.

و تناقش لجان البرلمان خطة عملها خلال المرحلة المقبلة في المجالات التشريعية و الاقتصادية و غيرها.

و عقدت  لجنة الصحة و السكان بمجلس الشيوخ اجتماع الأيام الماضية  لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني و كانت لجان المجلس قد عقدت اجتماعات مكثفة لمناقشة خطة عملها الأسبوع الماضي.

و عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماع ايضاً  لاستكمال  مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون  رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ من خلال  اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة و حضور ممثلي الحكومة.

وعقدت لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس الشيوخ اجتماع لمناقشة سياسة الهيئة الوطنية للإعلام ورؤيتها للتطوير" بحضور ممثلي الحكومة.

وناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

