صحة الشيوخ: التوعية بالتغذية السليمة ومكافحة السمنة من أولويات عملنا

أولت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة اللوءا الدكتور هشام الششتاوي، في خطه عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، أهمية خاصة لملف التوعية بالتغذية السليمة ومكافحة السمنة بوصفه أحد المحاور الرئيسة للوقاية من الأمراض المزمنة.

وأشارت اللجنة البرلمانية، إلي أن التغذية السليمة ركيزه أساسية للوقايه من العديد من الأمراض المزمنة، و تُعد السمنة عاملا مباشرا في ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، ما يجعل اعتماد أنماط غذائية صحية ضرورة وطنية لتحسين واقع الصحة العامة.

وأكدت اللجنة أن التوعية المجتمعية بالعادات الغذائية الصحيحة تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأفراد من مخاطر السمنة ومضاعفاتها، حيث تسهم في تعزيز المناعة، والوقاية من الأمراض، ودعم النمو السليم للأطفال والشباب.

وتابعت: كما أن تبني المجتمع لأنماط غذائية صحية يُسهم في تقليل تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بعلاج أمراض السمنة، ويخفف العبء عن المنظومة الطبية.

وأشارت الخطة إلى أن نشر الوعي الغذائي وتبني برامج فعالة لمكافحة السمنة يعزز من إنتاجية الأفراد وجودة حياتهم، ويؤثر بشكل مباشر على قدرة المجتمع على تحقيق التنمية المستدامة، مما يجعل هذا المحور أحد العناصر الأساسية في استراتيجية النهوض بالصحة العامة.

الجدير بالذكر أن هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الأول تتشكل من النائب هشاك الششتاوي رئيسا، والنائبين حسين خضير، وشريف وديع ناشد سرجيوس، وكيلين، والنائب خالد قنديل، أمين السر.