صحة الشيوخ تناقش مقترح بمراجعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي

عقدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أولى اجتماعاتها ،اليوم الأحد،لمناقشة خطة عملها في دور الانعقاد الأول.

وحرص أعضاء اللجنة على وضع الملفات التى تهم المواطن المصري في المقدمة لتحقيق أقصي قدر من الاستفادة من مظلة الحماية الصحية وفقا بتكليفات القيادة السياسية .

وتضمنت مقترحات الأعضاء خلال الاجتماع البرلماني ،اليوم،مراجعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ،وكذلك متابعة الخطة الزمنية لتنفيذ برنامج التأمين الصحي بالمحافظات.

كما اتفقت اللجنة على دعوة وزير الصحة للاستماع إلي رؤيته في البرامج الصحية التى تستهدفها الوزارة .

