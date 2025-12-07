بدء اجتماع صحة الشيوخ لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ويعتبر هذا الاجتماع أول اجتماعاتها في دور الانعقاد الأول، بعد تشكيل هيئة المكتب في بداية أعمال المجلس.

ويشهد الاجتماع، اليوم، برئاسة الدكتور هاني الششتاوي، مناقشة خطة العمل بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

يأتي ذلك تفعيلا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تقضي بوضع خطة العمل بداية كل دور انعقاد، حيث تنص المادة 60 على: تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.

جدير بالذكر أن تشكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، في دور الانعقاد الأول، برئاسة النائب هاني الششتاوي، والنائبين حسين خضير، وشريف وديع ناشد سرجيوس، وكيلين، والنائب خالد قنديل، أمين السر.