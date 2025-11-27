أحمد شعراوي رئيسًا للجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ في بداية الفصل التشريعي الجديد | صور

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـ مجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد شعراوي.

ويأتي الاجتماع لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ.

أسفرت انتخابات لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني عن فوز النائب أحمد شعراوي رئيسًا، ووكيلان هما أكمل فاروق وعلي السيد كيوان، وأحمد صبور أمين سر.

على جانب آخر، يعقد اجتماع المكتب الموسع لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط اجتماعًا غدًا ببهو النيل بمجلس النواب الساعة 3 عصرًا، كما ينعقد يوم السبت اجتماع قمة الرؤساء من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا.

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط هي فعالية برلمانية رفيعة المستوى تُنظمها الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط (AP-UfM)، وهي الذراع البرلمانية لاتحاد من أجل المتوسط. يهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار السياسي والتعاون بين برلمانات دول الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط.

كما يُعد المنتدى منصة تجمع أعضاء البرلمانات من دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق المتوسط، بالإضافة إلى مؤسسات إقليمية ودولية معنية بالتعاون المتوسطي، ويستهدف مناقشة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية ذات اهتمام مشترك، وتبادل التجارب البرلمانية، وصياغة توصيات تُرفع إلى الحكومات وإلى الاتحاد من أجل المتوسط.