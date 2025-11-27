قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التخطيط : الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاحا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أدعية للحماية من الحوادث وموت الفجأة .. رددها دائما يحفظك الله
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي تحدّد أولويات الدولة في الانتخابات والتحوّل الرقمي وحماية الطفل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب محمد رزق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال متابعة اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية جاءت واضحة ومباشرة، محددة أولويات الدولة في المرحلة المقبلة سواء على صعيد الانتخابات، أو التشريعات الخاصة بالطفل، أو مسيرة التحول الرقمي.

وأشار رزق إلى أن تأكيد الرئيس على الشفافية والنزاهة في انتخابات مجلس النواب يعكس حرص الدولة على ضمان تمثيل إرادة المواطنين بشكل دقيق، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويضع معايير واضحة للممارسة السياسية المسؤولة.

وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية أن حديث الرئيس عن الإنجازات والتحديات يوضح ما تم تحقيقه على صعيد التنمية في مجالات البنية الأساسية والطاقة والصحة والتعليم، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.

تعديل قانون الطفل وحماية الأجيال

وفيما يتعلق بما ذكره الرئيس حول تعديل قانون الطفل، قال رزق إن هذا الملف يمثل أولوية مجتمعية وتشريعية، ويهدف إلى حماية الأطفال وتعزيز دور الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع في توجيه السلوكيات، مع تطبيق صارم للقوانين لضمان بيئة آمنة ومستقرة للأجيال الجديدة.

كما أشار النائب إلى أهمية ما أكده الرئيس بشأن التحول الرقمي والميكنة، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتحديث مؤسسات الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتقليل الأخطاء البشرية، وتسهيل حياة المواطنين.

وأوضح محمد رزق أن كلمة الرئيس حملت رسالة طمأنة للمواطنين، ورسمت خارطة طريق واضحة لمسار الدولة، مؤكدًا أن أعضاء مجلس الشيوخ سيواصلون دعم الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيوخ النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

ترشيحاتنا

بركان أثيوبيا

خبير:مصر بعيدة عن تأثير بركان الصدع الإفريقي.. لا أمطار حمضية ولا نشاط بركاني جديد

الأرصاد

انقلاب خريفي في الطقس.. انخفاض حاد ليلاً وتحذيرات من أمطار مفاجئة

وزير المالية

وزير المالية: برنامج التنمية المحلية ثمرة عمل جبار وتكلف 22 مليار جنيه

بالصور

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد