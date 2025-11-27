برلماني: كلمة الرئيس السيسي تحدّد أولويات الدولة في الانتخابات والتحوّل الرقمي وحماية الطفل

أكد النائب محمد رزق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال متابعة اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية جاءت واضحة ومباشرة، محددة أولويات الدولة في المرحلة المقبلة سواء على صعيد الانتخابات، أو التشريعات الخاصة بالطفل، أو مسيرة التحول الرقمي.

وأشار رزق إلى أن تأكيد الرئيس على الشفافية والنزاهة في انتخابات مجلس النواب يعكس حرص الدولة على ضمان تمثيل إرادة المواطنين بشكل دقيق، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويضع معايير واضحة للممارسة السياسية المسؤولة.

وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية أن حديث الرئيس عن الإنجازات والتحديات يوضح ما تم تحقيقه على صعيد التنمية في مجالات البنية الأساسية والطاقة والصحة والتعليم، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.

تعديل قانون الطفل وحماية الأجيال

وفيما يتعلق بما ذكره الرئيس حول تعديل قانون الطفل، قال رزق إن هذا الملف يمثل أولوية مجتمعية وتشريعية، ويهدف إلى حماية الأطفال وتعزيز دور الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع في توجيه السلوكيات، مع تطبيق صارم للقوانين لضمان بيئة آمنة ومستقرة للأجيال الجديدة.

كما أشار النائب إلى أهمية ما أكده الرئيس بشأن التحول الرقمي والميكنة، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتحديث مؤسسات الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتقليل الأخطاء البشرية، وتسهيل حياة المواطنين.

وأوضح محمد رزق أن كلمة الرئيس حملت رسالة طمأنة للمواطنين، ورسمت خارطة طريق واضحة لمسار الدولة، مؤكدًا أن أعضاء مجلس الشيوخ سيواصلون دعم الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.