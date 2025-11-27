أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

حالة من الصدمة الشديدة سيطرت على مُحبي ومتابعة الإعلامية هبة الزياد بعد إعلان خبر وفاتها بشكل مفاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 27 نوفمبر الجاري، دون الكشف عن تفاصيل أو أسباب الرحيل المفاجئ.

آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد

وكانت الإعلامية هبة الزياد نشرت منذ عدة أيام مقطع فيديو لها داخل استوديو تصوير، وتستعرض فيه حبها للحياة التلفزيونية، قبل أيام من إعلان خبر وفاتها، حيث دونت على مقطع الفيديو قائلة: «أحب حياتي التلفزيونية»، ما جعل الكثير من المتابعين يتفاعلون معها حينها.

وفاة الإعلامية هبة الزياد

وكانت الصفحة الرسمية للإعلامية هبة الزياد، أعلنت خبر وفاتها في الساعات الأولى من صباح اليوم وكتبت: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد في ذمة الله».

امتدت مسيرة هبة الزياد في العمل التلفزيوني لأكثر من 15 عاماً، ظهرت خلالها في عشرات البرامج التي ناقشت قضايا متنوعة، ما جعلها من الأسماء التي يلاحظها المشاهد بسرعة ويعتاد على أسلوبها المباشر في الطرح.

كانت ترى أن دور الإعلامي لا يتوقف عند الاستضافة أو التقديم، بل في صناعة تأثير حقيقي، وهي الفكرة التي جعلتها تركز على تطوير ذاتها باستمرار.

تعد هبة الزياد واحدة من أبرز الإعلاميات المصريات، وقدمت خلال مسيرتها أكثر من 32 برنامجًا ناجحًا، تنوعت بين المجالات السياسية، والاجتماعية، والعلمية، والفنية، والأسريّة، حتى الماورائيات.