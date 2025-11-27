قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها
عرضوا أغاني عربية.. هاكرز يخترقون شاشات محطات الحافلات في إسرائيل
بدون إنسانية.. ماذا قال عمرو السوليه عن طريقة تعامل فايلر؟
البابا تواضروس: زيارتي للنمسا تستغرق أسبوعا للمتابعة الصحية والصلاة في قداسين
لاسارتي مكنش مستوعب.. عمرو السوليه يكشف كواليس خماسية صن داونز أمام الأهلي
10 أوقات يستجاب فيها الدعاء.. لا تفوت فرصة الإجابة
تحديد هوية المشتبه به في إطلاق النار أمام البيت الأبيض
دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد
البابا تواضروس: الله ضابط الحياة.. والرضا يمنح السعادة ويتطلب "طول الأناة"
خلال اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يهنئ ببدء صوم الميلاد | صور
بعد رحيلها المفاجئ.. ماذا قالت رئيسة قناة الشمس عن هبة الزياد؟
هل إطلاق النار أمام البيت الأبيض عمل إرهابي؟.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق
تكنولوجيا وسيارات

للمرة الأولى.. BYD‏ تتصدر المبيعات وتتخطى تسلا فى أوروبا

كريم عاطف

في تراجع جديد لمكانتها داخل القارة الأوروبية، سجلت "تسلا" أدنى مستوى لمبيعاتها خلال شهر أكتوبر، في وقت واصلت فيه "بي واي دي" الصينية تعزيز حضورها وتصدر المشهد الأوروبي في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة.

شهدت تسلا هبوط حاد في تسجيلات سياراتها داخل دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة، إذ لم تتجاوز مبيعاتها 6,964 سيارة خلال أكتوبر، بتراجع بلغ 48.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، كما تراجعت حصتها السوقية إلى 0.6% فقط، مقابل 1.3% قبل عام، ما يعكس استمرار فقدانها لموقعها التنافسي في القارة.

في المقابل، حققت "بي واي دي" طفرة قوية، بعدما سجلت 17,470 سيارة مباعة داخل المنطقة خلال الشهر ذاته، بنمو استثنائي بلغ 206.8%، لترفع حصتها السوقية إلى 1.6%، متجاوزة تسلا لأول مرة على مستوى المبيعات الشهرية في أوروبا.

وعلى مستوى السوق ككل، ارتفعت مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 4.9% لتصل إلى 1.09 مليون سيارة خلال أكتوبر، وواصلت السيارات الهجينة تحديدا قيادة نمو السوق بزيادة 7.5% إلى أكثر من 373 ألف سيارة، وهو ما منح شركات مثل BYD ميزة تنافسية واضحة، نظرا لتقديمها مزيجا من السيارات الهجينة والكهربائية، بعكس تركيز تسلا الحصري على الطرازات الكهربائية الخالصة.

وتؤكد البيانات أن تراجع تسلا داخل أوروبا بدأ مبكرا خلال 2025، مع بداية ضعيفة للربع الرابع تأثرت بالمنافسة المتصاعدة إضافة إلى الجدل المستمر حول المواقف السياسية للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، الأمر الذي انعكس على ثقة المستهلكين ومعدلات الطلب.

في المقابل، تواصل BYD توسعها العالمي بثبات، رغم الرسوم الجمركية الأوروبية المشددة المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية منذ 2024، وقد ساعد تنوع طرازاتها الهجينة الشركة على الحد من تأثير تلك الرسوم ودعم نموها داخل القارة.

ورغم سعي تسلا لتحفيز مبيعاتها عبر إطلاق نسخ منخفضة التكلفة من Model Y وModel 3، لم تنجح التحديثات الأخيرة في إنعاش الطلب، بينما تواجه الشركة ضغوطا بيعية متزايدة في أسواق محورية أخرى، أبرزها السوق الصيني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

رمضان صبحي

رسميًا.. إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى آخر ظهور لها

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

بعد انتشار الأنفلونزا الموسمية.. مشروب لعلاج البرد بسرعة

فيديو

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

