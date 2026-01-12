جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

أقيمت النسخة الـ83 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2026 مساء 11 يناير 2026 في فندق بيفرلي هيلتون بلوس أنجلوس، وسط حضور قوي من نجوم هوليوود وصناع السينما والتلفزيون، وقدمت نيكي جلاسر حفل الجوائز للمرة الثانية على التوالي، مع عروضها الكوميدية وتعليقاتها الساخرة التي أثارت تفاعل الجمهور.



وشكل الحفل مساحة للأناقة والاستعراض البصري، حيث تألق النجوم بإطلالات لافتة على السجادة الحمراء، حمل بعضها رسائل فنية وشخصية، وتحوّلت إلى مادة دسمة لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.



الحفل، الذي يُعد أحد أبرز الأحداث السينمائية في بداية كل عام، جاء هذا العام بطابع تنافسي قوي، مع حضور لافت للأعمال التي جمعت بين القيمة الفنية والنجاح الجماهيري، إضافة إلى تنوّع جغرافي وثقافي واضح في قائمة الفائزين.

ونجح فيلم «One Battle After Another» في فرض حضوره كأحد أبرز أفلام العام، بعدما حصد عددًا من الجوائز الكبرى، مؤكّدًا مكانته كعمل متكامل على مستوى الإخراج والسيناريو. في المقابل، نال فيلم «Hamnet» جائزة أفضل فيلم درامي، في تتويج عكس تقدير النقاد للأعمال ذات الطابع الأدبي والإنساني.



على صعيد التمثيل، شهد الحفل لحظات لافتة مع تتويج أسماء بارزة وأخرى حققت حضورها الأول في منصة الجوائز الكبرى، ما أضفى على الأمسية طابعًا متجددًا وكسرًا للتوقعات التقليدية.

وحصد فيلم «Hamnet» جائزة أفضل فيلم درامي، متفوقًا على مجموعة قوية من الأعمال المنافسة، من بينها Frankenstein وThe Secret Agent وSinners، في تأكيد على تقدير الحفل للأفلام ذات البعد الإنساني والأدبي. كما عزز الفيلم حضوره بفوز جيسي باكلي بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي، عن أداء وُصف بالناضج والمؤثر.



وفي فئة التمثيل الرجالي، نال فاغنر مورا جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في «The Secret Agent»، الذي حصد أيضًا جائزة أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية، ممثلًا البرازيل، في تتويج يعكس الانفتاح المتزايد للجائزة على السينما العالمية.

في فئة أفضل فيلم كوميدي/موسيقي، فرض فيلم «One Battle After Another» نفسه بقوة، محققًا فوزًا مستحقًا وسط منافسة شملت أعمالًا بارزة مثل Marty Supreme وNouvelle Vague. ولم يتوقف نجاح الفيلم عند هذا الحد، إذ نال مخرجه بول توماس أندرسون جائزتي أفضل مخرج وأفضل سيناريو، في تأكيد على مكانته كأحد أبرز صناع السينما المعاصرين.



كما شهدت الفئة التمثيلية تألق تيموثي شالاميه، الذي فاز بجائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي/موسيقي عن Marty Supreme، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى روز بيرن عن أدائها في If I Had Legs I’d Kick You.

على صعيد الأدوار المساندة، حصد ستيلان سكارسغارد جائزة أفضل ممثل مساعد عن Sentimental Value، فيما نالت تيانا تايلور جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في One Battle After Another، في تقدير للأداءات التي شكّلت عنصرًا حاسمًا في قوة هذه الأعمال.

وفي فئة الرسوم المتحركة، فاز فيلم «KPop Demon Hunters» بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، إلى جانب حصول أغنيته “Golden” على جائزة أفضل أغنية أصلية، ليؤكد الفيلم حضوره الفني والموسيقي معًا.

أما جائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية فذهبت إلى لودفيغ غورانسون عن فيلم «Sinners»، الذي حصد أيضًا جائزة الإنجاز السينمائي وحضور شباك التذاكر، في إشارة إلى نجاحه النقدي والجماهيري في آن واحد.