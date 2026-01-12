قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسام نصر قائمًا بأعمال عميد إعلام القاهرة
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
الكاف يظهر العين الحمرا .. ننشر بيان 4 وقائع في ربع نهائي أمم إفريقيا
ما الموقف القانوني للنواب المتغيبين عن حلف اليمين؟
متجاهلة واقعة كفر الشيخ.. العليا لانتخابات المهندسين: جميع الإجراءات تمت دون أزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
محمد نبيل

أقيمت النسخة الـ83 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2026 مساء 11 يناير 2026 في فندق بيفرلي هيلتون بلوس أنجلوس، وسط حضور قوي من نجوم هوليوود وصناع السينما والتلفزيون، وقدمت نيكي جلاسر حفل الجوائز للمرة الثانية على التوالي، مع عروضها الكوميدية وتعليقاتها الساخرة التي أثارت تفاعل الجمهور.
 

وشكل الحفل مساحة للأناقة والاستعراض البصري، حيث تألق النجوم بإطلالات لافتة على السجادة الحمراء، حمل بعضها رسائل فنية وشخصية، وتحوّلت إلى مادة دسمة لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

الحفل، الذي يُعد أحد أبرز الأحداث السينمائية في بداية كل عام، جاء هذا العام بطابع تنافسي قوي، مع حضور لافت للأعمال التي جمعت بين القيمة الفنية والنجاح الجماهيري، إضافة إلى تنوّع جغرافي وثقافي واضح في قائمة الفائزين.

ونجح فيلم «One Battle After Another» في فرض حضوره كأحد أبرز أفلام العام، بعدما حصد عددًا من الجوائز الكبرى، مؤكّدًا مكانته كعمل متكامل على مستوى الإخراج والسيناريو. في المقابل، نال فيلم «Hamnet» جائزة أفضل فيلم درامي، في تتويج عكس تقدير النقاد للأعمال ذات الطابع الأدبي والإنساني.
 

على صعيد التمثيل، شهد الحفل لحظات لافتة مع تتويج أسماء بارزة وأخرى حققت حضورها الأول في منصة الجوائز الكبرى، ما أضفى على الأمسية طابعًا متجددًا وكسرًا للتوقعات التقليدية.

وحصد فيلم «Hamnet» جائزة أفضل فيلم درامي، متفوقًا على مجموعة قوية من الأعمال المنافسة، من بينها Frankenstein وThe Secret Agent وSinners، في تأكيد على تقدير الحفل للأفلام ذات البعد الإنساني والأدبي. كما عزز الفيلم حضوره بفوز جيسي باكلي بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي، عن أداء وُصف بالناضج والمؤثر.
 

وفي فئة التمثيل الرجالي، نال فاغنر مورا جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في «The Secret Agent»، الذي حصد أيضًا جائزة أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية، ممثلًا البرازيل، في تتويج يعكس الانفتاح المتزايد للجائزة على السينما العالمية.

في فئة أفضل فيلم كوميدي/موسيقي، فرض فيلم «One Battle After Another» نفسه بقوة، محققًا فوزًا مستحقًا وسط منافسة شملت أعمالًا بارزة مثل Marty Supreme وNouvelle Vague. ولم يتوقف نجاح الفيلم عند هذا الحد، إذ نال مخرجه بول توماس أندرسون جائزتي أفضل مخرج وأفضل سيناريو، في تأكيد على مكانته كأحد أبرز صناع السينما المعاصرين.
 

كما شهدت الفئة التمثيلية تألق تيموثي شالاميه، الذي فاز بجائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي/موسيقي عن Marty Supreme، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى روز بيرن عن أدائها في If I Had Legs I’d Kick You.

على صعيد الأدوار المساندة، حصد ستيلان سكارسغارد جائزة أفضل ممثل مساعد عن Sentimental Value، فيما نالت تيانا تايلور جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في One Battle After Another، في تقدير للأداءات التي شكّلت عنصرًا حاسمًا في قوة هذه الأعمال.

وفي فئة الرسوم المتحركة، فاز فيلم «KPop Demon Hunters» بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، إلى جانب حصول أغنيته “Golden” على جائزة أفضل أغنية أصلية، ليؤكد الفيلم حضوره الفني والموسيقي معًا.

أما جائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية فذهبت إلى لودفيغ غورانسون عن فيلم «Sinners»، الذي حصد أيضًا جائزة الإنجاز السينمائي وحضور شباك التذاكر، في إشارة إلى نجاحه النقدي والجماهيري في آن واحد.

جوائز جولدن جلوب حفل جوائز جولدن جلوب جولدن جلوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

الدكتورة رانيا المشاط

التخطيط: ضرورة وضع خطة لتعزيزات الشبكة القومية لاستقبال إنتاجات الطاقة الجديدة

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يتفقد منطقة بطاريات تخزين محطة أوبيليسك للطاقة الشمسية

رئاسة 3 سيدات للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

رئاسة 3 سيدات للجلسة الافتتاحية للنواب| القومي للمرأة: مشهد تاريخي وغير مسبوق

بالصور

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بفستان من اللون الأخضر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بحفل جولدن جلوب

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد