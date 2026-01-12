الجيش السوري : سنواجه أي تحرك عسكري لـ قسد برد عنيف

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الجيش السوري" أنه سيواجه أي تحرك عسكري تنفذه المجموعات المسلحة التابعة لقسد برد عنيف.

وأطلقت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، قافلة مساعدات إنسانية وغذائية إلى الجمهورية العربية السورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية.

وتضم القافلة (51) شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الإغاثية في إطار الدور الإنساني المستمر الذي تضطلع به المملكة.

يأتي إطلاق القافلة بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر السورية المتضررة جراء الظروف الراهنة، وبالتنسيق مع الحكومة السورية، بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة ويسر.