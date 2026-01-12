موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

يترقب جمهور النادي الأهلي المواجهة المقبلة لفريقه أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس المقبل.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت مهم لكلا الفريقين، في ظل سعي كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على التأهل للدور التالي من البطولة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

من المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش حصريًا عبر شاشة قناة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء مباشرة والاستمتاع بأحداثه.



نظام بطولة كأس عاصمة مصر

تُقام النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة 21 فريقًا من أندية الدوري الممتاز، تم توزيعهم على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة سبعة أندية. وتضم البطولة نخبة من أكبر الأندية المصرية، يتقدمها الأهلي والزمالك وبيراميدز، ما يمنح المسابقة قوة تنافسية كبيرة ويزيد من إثارتها على مدار الجولات المختلفة.

تاريخ البطولة وأبرز المتوجين باللقب

انطلقت بطولة كأس الرابطة المصرية لأول مرة عام 2022، ونجح فيوتشر، الذي يحمل الاسم الحالي مودرن سبورت، في التتويج بالنسخة الأولى من البطولة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على غزل المحلة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية. وفي النسخة الثانية، واصل فريق سيراميكا كليوباترا حضوره القوي، وتمكن من حصد اللقب عقب فوزه على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ولم يكتفِ سيراميكا بذلك، بل عاد ليكرر إنجازه ويتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي في النسخة الثالثة عام 2024، بعد تفوقه على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية، ليؤكد مكانته كأحد أبرز فرق البطولة في السنوات الأخيرة.







