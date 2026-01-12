صفقات الأهلي في الطريق .. شوبير يكشف تفاصيل مفاجآت الموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر المستجدات المتعلقة بالصفقات التبادلية داخل النادي الأهلي، بالإضافة إلى موقف صفقة عمرو الجزار، خلال حلقة برنامجه "مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت إف. إم".

وأوضح شوبير أن صفقة عمرو الجزار تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى موافقة أحمد رضا على الانتقال إلى نادي البنك الأهلي، مؤكّدًا أن الجزار سيكون إضافة قوية للفريق نظرًا لإمكانياته المميزة.

وأضاف: "عمرو أجرى الكشف الطبي أمس، وهناك جزء آخر اليوم، وإذا سارت الأمور بشكل طبيعي سيتم الإعلان عن الصفقة رسميًا بعد استلام النتائج النهائية وقبل جلسة التصوير".

وعن الصفقات التبادلية، أفاد شوبير بأن الأهلي اتفق على إعارة محمد سيحا ومصطفى العش إلى النادي المصري، مع متابعة الصفقات المحتملة لكل من خالد صبحي ومحمد مخلوف، موضحًا أن الحديث عن تبادل اللاعبين قائم، ولكن دون تأكيد نهائي، مؤكدًا أن العلاقة بين الإدارتين تسير بشكل جيد.

كما كشف شوبير عن طلب نادي سيراميكا كليوباترا ضم عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام مقابل مروان عثمان، إضافة إلى رغبتهم في ضم طاهر محمد طاهر، إلا أن اللاعب ييس توروب رفض الرحيل.

واختتم شوبير تصريحاته بالحديث عن مستقبل أحمد نبيل كوكا مع الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب سيبقى مع الفريق على الأقل طوال مدة عقده، وبعد انتهاء العقد سيكون حرًا في قرار التجديد أو الرحيل.