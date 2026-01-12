قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يشهد فيلما تسجيليا حول مشروع اوبيليسك للطاقة الشمسية بطاقة 500 ميجاوات
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لمشروعات الطاقة باستثمارات 1.8 مليار دولار
شاهد.. تدريبات قوية لـ السنغال استعدادا لمواجهة مصر بكأس أمم إفريقيا
احتجاجات بلا سقف.. لماذا تربك موجة الغضب الحالية حسابات طهران؟
ما المسموح في تراخيص البناء؟ رابط تقديم الطلبات
تشويش عسكري ضد ستارلينك .. كيف أغلق النظام الإيراني آخر قنوات الاتصال؟
عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
صفقات الأهلي في الطريق .. شوبير يكشف تفاصيل مفاجآت الموسم الجديد

إسراء أشرف

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر المستجدات المتعلقة بالصفقات التبادلية داخل النادي الأهلي، بالإضافة إلى موقف صفقة عمرو الجزار، خلال حلقة برنامجه "مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت إف. إم".

وأوضح شوبير أن صفقة عمرو الجزار تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى موافقة أحمد رضا على الانتقال إلى نادي البنك الأهلي، مؤكّدًا أن الجزار سيكون إضافة قوية للفريق نظرًا لإمكانياته المميزة.

وأضاف: "عمرو أجرى الكشف الطبي أمس، وهناك جزء آخر اليوم، وإذا سارت الأمور بشكل طبيعي سيتم الإعلان عن الصفقة رسميًا بعد استلام النتائج النهائية وقبل جلسة التصوير".

وعن الصفقات التبادلية، أفاد شوبير بأن الأهلي اتفق على إعارة محمد سيحا ومصطفى العش إلى النادي المصري، مع متابعة الصفقات المحتملة لكل من خالد صبحي ومحمد مخلوف، موضحًا أن الحديث عن تبادل اللاعبين قائم، ولكن دون تأكيد نهائي، مؤكدًا أن العلاقة بين الإدارتين تسير بشكل جيد.

كما كشف شوبير عن طلب نادي سيراميكا كليوباترا ضم عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام مقابل مروان عثمان، إضافة إلى رغبتهم في ضم طاهر محمد طاهر، إلا أن اللاعب ييس توروب رفض الرحيل.

واختتم شوبير تصريحاته بالحديث عن مستقبل أحمد نبيل كوكا مع الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب سيبقى مع الفريق على الأقل طوال مدة عقده، وبعد انتهاء العقد سيكون حرًا في قرار التجديد أو الرحيل.

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

أحمد حسن: الزمالك يعتمد على التبرعات للخروج من الأزمة المالية

صفقات الأهلي في الطريق .. شوبير يكشف تفاصيل مفاجآت الموسم الجديد

شاهد .. تدريبات استشفائية لـ نيجيريا استعدادا للمغرب بكأس أمم إفريقيا

ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

