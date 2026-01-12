ماذا يحتاج الأهلي لـ الصعود كأفضل توالت بـ كأس عاصمة مصر؟

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات مسابقة كأس عاصمة مصر.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على مضيفه فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت أمس الأول السبت على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع طلائع الجيش في الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر يوم الخميس الموافق 15 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء.

حالة وحيدة

يحتاج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للفوز في مباراة طلائع الجيش المقبلة في كأس عاصمة مصر من أجل الحفاظ على آماله في الصعود كأفضل توالت بالمسابقة المحلية.

ترتيب مجموعة الأهلي

1- طلائع الجيش 10 نقاط

2- انبي 9 نقاط

3- فاركو 9 نقاط

4- الأهلي 6 نقاط