شوبير: انفراجة كبيرة .. انتهاء أزمة السيولة المالية في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن أزمة السيولة المالية التي يتعرض لها النادي الاهلي.

أزمة النادي الاهلي

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعيه صباح اليوم:"كنت قولتلكم قبل كده إن فيه أزمة مالية داخل النادي الأهلي، لكن الجديد إن الأزمة المالية دي انتهت خلاص، وحدثت انفراجة مالية في الساعات الماضية".

وأكمل شوبير :"طبيعي إن ده يحصل، لأن النادي الأهلي ملتزم بعقوده، وبالتالي ما أؤكده لحضراتكم أن أصبح هناك سيولة مالية متوفرة داخل النادي، والأمور أصبحت تسير بشكل جيد بشأن صفقات يناير"

وتابع شوبير :هقول كلام دلوقتي على مسؤوليتي، واللي الناس في النادي الأهلي مش هيطلعوا يقولوه، الفلوس مشكلة كبيرة أوي داخل النادي الأهلي، ومش هفسر أكتر من كدا، والموضوع مش زي ما الناس متخيلة خالص، لكن فيه أزمة كبيرة في النادي بسبب قصة الفلوس".

وأختتم :" النادي الأهلي ضاع عليه ما يقرب من نصف مليار جنيه، بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا الموسم اللي فات، وعدم اللعب في كأس الإنتركونتيننتال»، موضحا: «ولما يضيع عليك المبلغ ده طبيعي تتأثر، والأزمة تزيد في الانتقالات الجارية".