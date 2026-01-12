قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح يطارد دياز.. ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا قبل انطلاق نصف النهائي
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
الصين: نعارض التدخل الأجنبي في إيران.. وعراقجي: الوضع تحت السيطرة الكاملة
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ..سجل الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: انفراجة كبيرة .. انتهاء أزمة السيولة المالية في الأهلي

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن أزمة السيولة المالية التي يتعرض لها النادي الاهلي.

أزمة النادي الاهلي 

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعيه صباح اليوم:"كنت قولتلكم قبل كده إن فيه أزمة مالية داخل النادي الأهلي، لكن الجديد إن الأزمة المالية دي انتهت خلاص، وحدثت انفراجة مالية في الساعات الماضية".

وأكمل شوبير :"طبيعي إن ده يحصل، لأن النادي الأهلي ملتزم بعقوده، وبالتالي ما أؤكده لحضراتكم أن أصبح هناك سيولة مالية متوفرة داخل النادي، والأمور أصبحت تسير بشكل جيد بشأن صفقات يناير" 

وتابع شوبير :هقول كلام دلوقتي على مسؤوليتي، واللي الناس في النادي الأهلي مش هيطلعوا يقولوه، الفلوس مشكلة كبيرة أوي داخل النادي الأهلي، ومش هفسر أكتر من كدا، والموضوع مش زي ما الناس متخيلة خالص، لكن فيه أزمة كبيرة في النادي بسبب قصة الفلوس".

وأختتم :" النادي الأهلي ضاع عليه ما يقرب من نصف مليار جنيه، بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا الموسم اللي فات، وعدم اللعب في كأس الإنتركونتيننتال»، موضحا: «ولما يضيع عليك المبلغ ده طبيعي تتأثر، والأزمة تزيد في الانتقالات الجارية".

الاهلي الزمالك شوبير أزمة الاهلي

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

جامعة سوهاج

مؤسسة تنموية تدعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى شفا الأطفال بجامعة سوهاج

منظومة الشكاوي

منظومة الشكاوى الحكومية تنجز 100٪ من الشكاوى والبلاغات في قطاع الصحة بالشرقية خلال 2025

محافظ أسيوط يتسلم تبرعًا بـ20 ألف سرنجة دقيقة لدعم منظومة التأمين الصحي ورفع كفاءة الخدمات الطبية

محافظ أسيوط يتسلم تبرعًا بـ20 ألف سرنجة دقيقة لدعم منظومة التأمين الصحي

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

حالة وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

