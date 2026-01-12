مؤتمر فى الترسانة.. عمومية الملاكمة تستعرض خارطة الطريق وأزمة الاستقالات

يعقد أعضاء الجمعية العمومية لـ اتحاد الملاكمة المصري واللاعبين والحكام مؤتمرا اليوم الإثنين بمقر نادي الترسانة فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر استعراض كافة الملفات العالقة فى اتحاد الملاكمة والأزمات التى تمر بها اللعبة فى الآونة الأخيرة.

كما سيتم التطرق إلي الاستقالات التى تقدم بها العديد من أعضاء لجان المسابقات فى اتحاد الملاكمة المصري.

ومن المنتظر أن تتم مناقشة تداعيات تدخل اللجنة الفنية فى عمل لجان المسابقات فضلا عن ملف الطب الرياضي.

كما سيتم مناقشة تجارب منتخب الملاكمة الأخيرة والمباريات الودية للاعبين فى المعسكر التدريبي إلي جانب تقديم مذكرة غلي وزير الشباب والرياضة فى قادم الأيام.