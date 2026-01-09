غليان فى اتحاد الملاكمة.. استقالة 3 بالمسابقات ومؤتمر بالترسانة الاثنين | القصة كاملة

أعلن 3 أعضاء بلجنة المسابقات فى اتحاد الملاكمة إستقالتهم اعتراضا على التدخل فى عملهم وإقامة مؤتمر يوم الإثنين المقبل فى مقر نادي الترسانة.

وأصدر أعضاء لجنة المسابقات فى اتحاد الملاكمة استقالتهم عبر بيان رسمي جاء على النحو التالي:

نعلن نحن: أحمد محمد عبد الوهاب مدير إداري نادي الجزيرة للملاكمة ومصطفى حافظ دعبس ورئيس جهاز الملاكمة بنادي الترسانة وأحمد جمال موسى (الجزار) مدير إداري نشاط الملاكمة بنادي القناة عن استقالتنا من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للملاكمة وذلك اعتبارًا من تاريخه.

تابع: مهم للتوضيح: عملنا داخل هذه المنظومة كان دون تقاضي أي مقابل مادي ولم يكن دافعنا منصبًا أو مصلحة بل حب الملاكمة والإيمان بمستقبلها بل وتحملنا في أوقات كثيرة نفقات ودعمًا شخصيًا من أجل: إنجاح البطولات استقرار المنظومة الحفاظ على صورة اللعبة.

أضاف: وخلال الفترة السابقة وبشهادة العديد من المتابعين:

تم تنظيم البطولات بشكل مشرف وهو ما يثبت أننا قادرون على العمل بكفاءة واحترافية حتى دون أي مقابل إلا أننا واجهنا مؤخرًا: سلبيات متراكمة قرارات سلبية وجسيمة وغياب رؤية وافتقاد للتخطيط السليم.

واصل: وهو ما يؤكد بوضوح أنه: لا يوجد مستقبل حقيقي لهذه الإدارة الحالية بهذة القرارات وأن الاستمرار داخل هذه المنظومة أصبح بلا جدوى وبناءً عليه: نُعلن خروجنا الكامل من هذه المنظومة مع التأكيد أننا: كنا وسنظل داعمين للملاكمة المصرية رياضةً… ولاعبين… وجمهورًا.

وأكمل: لكننا نرفض تمامًا أن نكون جزءا من إدارة لا تؤمن بالإصلاح

ولا تمتلك إرادة حقيقية للتطوير والموقف واضح… والقرار نهائي

والتاريخ كفيل بإظهار الحقائق.

فى نفس السياق أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الملاكمة أنه سيتم توجيه الدعوة إلي أعضاء الجمعية العمومية واللاعيبين والحكام لعقد مؤتمر يوم الإثنين القادم بمقر نادي الترسانة فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

قال المصدر: فيه مشاكل كتير وقرارات عكس الاتجاه داخل اتحاد الملاكمة وسيتم مناقشة الكود الطبي لكل لاعب وفيه اقتراحات بروتوكول تعاون بين الاندية والطب الرياضي وتقنين لكل نادى 10 فرق من 13 الي 15 لاعب 1500.

أضاف: نحاول التواصل مع الطب الرياضي لتحديد سعر الملف الطبي لـ اللاعب مشيرا إلي أن هناك اعضاء بمجلس ادارة اتحاد الملاكمة سوف يتقدمون باستقالتهم اعتراضا على القرارات الأخيرة وتقديمها مسببة لـ وزير الشباب والرياضة.

وقال ايضا: من أبرز الأسباب لتقديم أعضاء لجنة المسابقات استقالتهم تدخل بعض =أعضاء مجلس ادارة اتحاد الملاكمة في القرارات إلي جانب تدخل اللجنة الفنية فى قرارات لجنة المسابقات.

واختتم حديثه قائلا: عضو مجلس ادارة ورئيس اللجنة الفنية أجري تجارب لـ منتخب الملاكمة ومباريات ودية للاعبين فى المعسكر التدريبي رغم أنهم حصلوا من وقت قريب على بطولة الجامعات والتجارب تم إلغاؤها بسبب دم وجود إجراءات احترازية إلي جانب الملف الطبي.