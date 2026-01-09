قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إليمان نداي يتقدم لـ السنغال أمام مالي في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
جدل مثير في مباراة مالي والسنغال بعد احتكاك داخل منطقة الجزاء ورفض ركلة جزاء
حسام موافي: الموبايل إدمان مثل المخدرات يجب تركه فورا.. فيديو
13 سيارة إطفاء و16 مصابا في حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية| صور
بعد 13 يوما .. الحكومة تزف خبرا سعيد للمصريين| تفاصيل
غليان فى اتحاد الملاكمة.. استقالة 3 بالمسابقات ومؤتمر بالترسانة الاثنين | القصة كاملة
دبابة تصدم مراسل تلفزيون سوريا في حلب على الهواء مباشرة | شاهد
تقارير إعلامية: الجيش السوداني يعلن عمليات واسعة في كردفان ودارفور وسقوط مئات المدنيين
البترول: اكتشاف ​4 آبار بالصحراء الغربية أضافت 4500 برميل بترول و2.6 مليون قدم مكعب غاز يوميا
خالد أبو المكارم: 16% معدل نمو صناعة البلاستيك.. وصادرات القطاع 2.4 مليار دولار
أسوشيتد برس: النفط الفنزويلي يشعل صراعًا بين واشنطن وبكين
أبرزها السنغال ومالي والكاميرون والمغرب.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غليان فى اتحاد الملاكمة.. استقالة 3 بالمسابقات ومؤتمر بالترسانة الاثنين | القصة كاملة

اتحاد الملاكمة المصري
اتحاد الملاكمة المصري
يسري غازي

أعلن 3 أعضاء بلجنة المسابقات فى اتحاد الملاكمة إستقالتهم اعتراضا على التدخل فى عملهم وإقامة مؤتمر يوم الإثنين المقبل فى مقر نادي الترسانة.

وأصدر أعضاء لجنة المسابقات فى اتحاد الملاكمة استقالتهم عبر بيان رسمي جاء على النحو التالي: 

نعلن نحن: أحمد محمد عبد الوهاب مدير إداري نادي الجزيرة للملاكمة ومصطفى حافظ دعبس ورئيس جهاز الملاكمة بنادي الترسانة وأحمد جمال موسى (الجزار) مدير إداري نشاط الملاكمة بنادي القناة عن استقالتنا من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للملاكمة وذلك اعتبارًا من تاريخه.

تابع: مهم للتوضيح: عملنا داخل هذه المنظومة كان دون تقاضي أي مقابل مادي ولم يكن دافعنا منصبًا أو مصلحة بل حب الملاكمة والإيمان بمستقبلها بل وتحملنا في أوقات كثيرة نفقات ودعمًا شخصيًا من أجل: إنجاح البطولات استقرار المنظومة الحفاظ على صورة اللعبة.

أضاف: وخلال الفترة السابقة وبشهادة العديد من المتابعين:

تم تنظيم البطولات بشكل مشرف وهو ما يثبت أننا قادرون على العمل بكفاءة واحترافية حتى دون أي مقابل إلا أننا واجهنا مؤخرًا: سلبيات متراكمة قرارات سلبية وجسيمة وغياب رؤية وافتقاد للتخطيط السليم.

واصل: وهو ما يؤكد بوضوح أنه: لا يوجد مستقبل حقيقي لهذه الإدارة الحالية بهذة القرارات وأن الاستمرار داخل هذه المنظومة أصبح بلا جدوى وبناءً عليه: نُعلن خروجنا الكامل من هذه المنظومة مع التأكيد أننا: كنا وسنظل داعمين للملاكمة المصرية رياضةً… ولاعبين… وجمهورًا.

وأكمل: لكننا نرفض تمامًا أن نكون جزءا من إدارة لا تؤمن بالإصلاح

ولا تمتلك إرادة حقيقية للتطوير والموقف واضح… والقرار نهائي

والتاريخ كفيل بإظهار الحقائق.

فى نفس السياق أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الملاكمة أنه سيتم توجيه الدعوة إلي أعضاء الجمعية العمومية واللاعيبين والحكام لعقد مؤتمر يوم الإثنين القادم بمقر نادي الترسانة فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

قال المصدر: فيه مشاكل كتير وقرارات عكس الاتجاه داخل اتحاد الملاكمة وسيتم مناقشة الكود الطبي لكل لاعب وفيه اقتراحات بروتوكول تعاون بين الاندية والطب الرياضي وتقنين لكل نادى 10 فرق من 13 الي 15 لاعب 1500.

أضاف: نحاول التواصل مع الطب الرياضي لتحديد سعر الملف الطبي لـ اللاعب مشيرا إلي أن هناك اعضاء بمجلس ادارة اتحاد الملاكمة سوف يتقدمون باستقالتهم اعتراضا على القرارات الأخيرة وتقديمها مسببة لـ وزير الشباب والرياضة. 

وقال ايضا: من أبرز الأسباب لتقديم أعضاء لجنة المسابقات استقالتهم تدخل بعض =أعضاء مجلس ادارة اتحاد الملاكمة في القرارات إلي جانب تدخل اللجنة الفنية فى قرارات لجنة المسابقات.

واختتم حديثه قائلا: عضو مجلس ادارة ورئيس اللجنة الفنية أجري تجارب لـ منتخب الملاكمة ومباريات ودية للاعبين فى المعسكر التدريبي رغم أنهم حصلوا من وقت قريب على بطولة الجامعات والتجارب تم إلغاؤها بسبب دم وجود إجراءات احترازية إلي جانب الملف الطبي.

الملاكمة اتحاد الملاكمة الترسانة لجنة المسابقات منتخب الملاكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود

حيل سريعة وذكية لتنظيف المنزل والمطبخ والحمام بدون مجهود كبير

طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل

بكيلو حليب حضري أغلى نوع جبنة يتخطى سعر العبوة 300 جنيه .. الطريقة والاستخدامات

اوقاف الشرقية

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

بالصور

حيل سريعة وذكية لتنظيف المنزل والمطبخ والحمام بدون مجهود كبير

حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود

بكيلو حليب حضري أغلى نوع جبنة يتخطى سعر العبوة 300 جنيه .. الطريقة والاستخدامات

طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد