قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل شاب من حلايب أثناء أداء العمرة بمكة المكرمة
هل تصل عاصفة بايرون مصر بعد قبرص واليونان ؟.. الأرصاد توضح
من المونوريل إلى القطار السريع | النقل والصناعة يرسمان ملامح الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة.. وخبراء يعلقون
بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية
إدراج “الكحل العربي” على لائحة التراث الإنساني في اليونسكو
رامي عياش: المشاكل السياسية في لبنان السبب وراء تأخر إصدار ألبومي الأخير وهذا موعد طرحه
أبو ضحكة جنان.. محافظ أسيوط يزور الطفل زياد قبل بدء رحلة العلاج
وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج
القاهرة تسجل 20 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
الرعاية الصحية :تقديم 105 مليون خدمة طبية وعلاجية تحت مظلة التغطية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى
الزراعة تضرب بيد من حديد.. ضبط مخزن غير مرخص لتهريب الأسمدة المدعمة بالمحلة الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يهنئ أبطال الموهبة بعد حصد فضيتين وبرونزية في بطولة الجمهورية للملاكمة

محافظ أسيوط يهنئ أبطال الموهبة بحصد فضيتين وبرونزية في بطولة الجمهورية للملاكمة
محافظ أسيوط يهنئ أبطال الموهبة بحصد فضيتين وبرونزية في بطولة الجمهورية للملاكمة
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحقيق أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالمحافظة إنجازاً جديداً، بعد حصولهم على ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية للملاكمة للذكور مواليد 2011، التي أقيمت بنادي الترسانة.

ميداليتان فضيتان وميدالية برونزية

وأوضح المحافظ أن اللاعب مصطفى محمد محيي الدين حصل على الميدالية الفضية في وزن ٤٣ كجم، بينما نال اللاعب محمد إيهاب عبد المجيد الميدالية الفضية في وزن ٥٥ كجم، فيما حقق اللاعب أحمد سيد محمد الميدالية البرونزية في وزن ٦٧ كجم.

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بأداء اللاعبين والمدربين، مؤكداً أن المستويات المتميزة التي أظهروها طوال منافسات البطولة ساهمت في إضافة ثلاث ميداليات جديدة لرصيد المشروع القومي بأسيوط في لعبة الملاكمة. 

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وصقل قدراتهم في الألعاب الفردية والجماعية، ضمن خطة الدولة لبناء جيل من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل القارية والدولية.

ووجه المحافظ تهنئته لأبطال المشروع القومي للملاكمة، مؤكداً تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والمدربون، وشكر أحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، على دعمه المستمر، مطالباً الجميع بمواصلة التدريب والاجتهاد لتحقيق مزيد من الإنجازات في البطولات القادمة.

أسيوط المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ميداليتين فضيتين ميدالية برونزية بطولة الجمهورية للملاكمة نادي الترسانة لعبة الملاكمة المواهب الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقية رفعت عبد الباري

بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

متى نصوم رمضان 2026 وكم عدد ساعات الصوم في اليوم الأول؟

باق 70 يومًا.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصوم في اليوم الأول

الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 12-12-2025

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

ترشيحاتنا

وزارة الثقافة

وزير الثقافة يعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الـ37 بمدينة العريش 26 ديسمبر جاري

محمد رمضان

محمد رمضان في ظهور لافت مع كأس أمم أفريقيا

مجدي أحمد علي

مجدي أحمد علي: استعد لتقديم فيلم سينمائي عن سعاد حسني

بالصور

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد