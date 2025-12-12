محافظ أسيوط يهنئ أبطال الموهبة بعد حصد فضيتين وبرونزية في بطولة الجمهورية للملاكمة

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحقيق أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالمحافظة إنجازاً جديداً، بعد حصولهم على ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية للملاكمة للذكور مواليد 2011، التي أقيمت بنادي الترسانة.

ميداليتان فضيتان وميدالية برونزية

وأوضح المحافظ أن اللاعب مصطفى محمد محيي الدين حصل على الميدالية الفضية في وزن ٤٣ كجم، بينما نال اللاعب محمد إيهاب عبد المجيد الميدالية الفضية في وزن ٥٥ كجم، فيما حقق اللاعب أحمد سيد محمد الميدالية البرونزية في وزن ٦٧ كجم.

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بأداء اللاعبين والمدربين، مؤكداً أن المستويات المتميزة التي أظهروها طوال منافسات البطولة ساهمت في إضافة ثلاث ميداليات جديدة لرصيد المشروع القومي بأسيوط في لعبة الملاكمة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وصقل قدراتهم في الألعاب الفردية والجماعية، ضمن خطة الدولة لبناء جيل من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل القارية والدولية.

ووجه المحافظ تهنئته لأبطال المشروع القومي للملاكمة، مؤكداً تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والمدربون، وشكر أحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، على دعمه المستمر، مطالباً الجميع بمواصلة التدريب والاجتهاد لتحقيق مزيد من الإنجازات في البطولات القادمة.