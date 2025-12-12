رئيس سيوة يتابع أعمال تطوير ميدان السوق والتوسعات بالشوارع

تابع اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة شكاوى عدد من المواطنين بشأن أعمال مشروع التنسيق الحضاري لتطوير ميدان السوق فى إطار الحفاظ على الطابع المعمارى والتراثى بسيوة.

حيث يتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين محافظة مطروح وجهاز التنسيق الحضارى مشددا على ضرورة الالتزام بما جاء بالمخطط العام للمشروع .

استكمال الانارة والرى

ووجه رئيس المدينة بسرعة استكمال أعمال الإنارة والري الحديث والتجميل بميدان السوق ، مع عمل مقاعد ملائمة للمواطنين كما تم تفقد التعديلات والرسومات الجديدة بما يسمح بتيسيرات مرورية للسيارات بالمنطقة.

توسعة وزالة المعوقات

كما قام محمد بكر نائب رئيس المدينة بمتابعة أعمال توسيعة وإزالة المعوقات بشارع الظافرية منطقة تورار استعداداً لأعمال الرصف وذلك من ميدان السوق حتى منطقة زمور.

روح التعاون

كما أشاد رئيس المركز بروح التعاون التي أظهرها المواطنون وسكان المنطقة في توسعة الشارع وإزالة المعوقات .

يأتي ذلك ضمن خطة المركز لتطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين المظهر الحضاري الواحة وتيسير حركة المواطنين.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة لقاء طلاب كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح خلال زيارتهم للتعرف على المعالم الأثرية والتاريخية بالواحة، وذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة والدكتور محمد المغربي عميد كلية اللغات والآثار بجامعة مطروح والحاج بلال أحمد بلال والحاج أحمد حبون من كبار مشايخ سيوة والأستاذ محمد بكر نائب رئيس المدينة .

وخلال حواره مع الطلاب أعرب محافظ مطروح عن بالغ سعادته ودعمه لمبادرة تعرف أبناء جامعة مطروح على معالم مطروح الأثرية والتاريخية خاصة بواحة سيوة مع ما تتمتع به من إمكانيات وموارد تنموية وسياحية هائلة مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بها ، وتنميتها مع التوجيه بأهمية الحفاظ على طابعها البيئى المميز .

وأكد محافظ مطروح على حاجة المحافظة لجهود أبنائها في التنمية في كافة المجالات ومنها مجالات السياحة والآثار وتخريج كوادر قادرة على الترويج السياحى والتعريف بإمكانيات وموارد المحافظة خاصة واحة سيوة ،

تضمن اليوم الأول لرحلة الطلاب زيارة مكتبة سيوة العامة صديقة البيئة ، ومتحف البيت السيوى وقلعة شالى وجبل الموتى مع استكمال برنامج الرحلة المستمرة لثلاث أيام للتعرف على المعالم السياحية والأثرية بالواحة.

وخلال اللقاء تم طرح عدد من الأسئلة الثقافية حول معالم سيوة الأثرية والتاريخية والاجتماعية وتم إهداء الطلاب الفائزين جوائز عينية تحفيزا لهم .

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير للحاج أحمد حبون لجهود تبنى مبادرة تعريف طلاب الجامعة على معالم محافظة مطروح.