قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل شاب من حلايب أثناء أداء العمرة بمكة المكرمة
هل تصل عاصفة بايرون مصر بعد قبرص واليونان ؟.. الأرصاد توضح
من المونوريل إلى القطار السريع | النقل والصناعة يرسمان ملامح الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة.. وخبراء يعلقون
بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية
إدراج “الكحل العربي” على لائحة التراث الإنساني في اليونسكو
رامي عياش: المشاكل السياسية في لبنان السبب وراء تأخر إصدار ألبومي الأخير وهذا موعد طرحه
أبو ضحكة جنان.. محافظ أسيوط يزور الطفل زياد قبل بدء رحلة العلاج
وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج
القاهرة تسجل 20 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
الرعاية الصحية :تقديم 105 مليون خدمة طبية وعلاجية تحت مظلة التغطية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى
الزراعة تضرب بيد من حديد.. ضبط مخزن غير مرخص لتهريب الأسمدة المدعمة بالمحلة الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس سيوة يتابع أعمال تطوير ميدان السوق والتوسعات بالشوارع

رئيس مدينة سيوة خلال الجولة
رئيس مدينة سيوة خلال الجولة
ايمن محمود

تابع اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة شكاوى عدد من المواطنين بشأن أعمال مشروع التنسيق الحضاري لتطوير ميدان السوق فى إطار الحفاظ على الطابع المعمارى والتراثى بسيوة.

 حيث يتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين محافظة مطروح وجهاز التنسيق الحضارى مشددا على ضرورة الالتزام بما جاء بالمخطط العام للمشروع .

استكمال الانارة والرى 

 ووجه رئيس المدينة بسرعة استكمال أعمال الإنارة والري الحديث والتجميل بميدان السوق ، مع عمل مقاعد ملائمة للمواطنين كما تم تفقد التعديلات والرسومات الجديدة بما يسمح بتيسيرات مرورية للسيارات بالمنطقة.

توسعة وزالة المعوقات

كما قام  محمد بكر نائب رئيس المدينة بمتابعة أعمال توسيعة وإزالة المعوقات بشارع الظافرية منطقة تورار استعداداً لأعمال الرصف وذلك من ميدان السوق حتى منطقة زمور.

روح التعاون 

كما أشاد رئيس المركز بروح التعاون التي أظهرها المواطنون وسكان المنطقة في توسعة الشارع وإزالة المعوقات .

يأتي ذلك ضمن خطة المركز لتطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين المظهر الحضاري الواحة وتيسير حركة المواطنين.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة لقاء طلاب كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح خلال زيارتهم للتعرف على المعالم الأثرية والتاريخية بالواحة، وذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة والدكتور محمد المغربي عميد كلية اللغات والآثار بجامعة مطروح والحاج بلال أحمد بلال والحاج أحمد حبون من كبار مشايخ سيوة والأستاذ محمد بكر نائب رئيس المدينة .

وخلال حواره مع الطلاب أعرب محافظ مطروح عن بالغ سعادته ودعمه لمبادرة تعرف أبناء جامعة مطروح على معالم مطروح الأثرية والتاريخية خاصة بواحة سيوة مع ما تتمتع به من إمكانيات وموارد تنموية وسياحية هائلة مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بها ، وتنميتها مع التوجيه بأهمية الحفاظ على طابعها البيئى المميز .

وأكد محافظ مطروح على حاجة المحافظة لجهود أبنائها في التنمية في كافة المجالات ومنها مجالات السياحة والآثار وتخريج كوادر قادرة على الترويج السياحى والتعريف بإمكانيات وموارد المحافظة خاصة واحة سيوة ،

تضمن اليوم الأول لرحلة الطلاب زيارة مكتبة سيوة العامة صديقة البيئة ، ومتحف البيت السيوى وقلعة شالى وجبل الموتى مع استكمال برنامج الرحلة المستمرة لثلاث أيام للتعرف على المعالم السياحية والأثرية بالواحة.

وخلال اللقاء تم طرح عدد من الأسئلة الثقافية حول معالم سيوة الأثرية والتاريخية والاجتماعية وتم إهداء الطلاب الفائزين جوائز عينية تحفيزا لهم .

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير للحاج أحمد حبون لجهود تبنى مبادرة تعريف طلاب الجامعة على معالم محافظة مطروح.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح سيوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقية رفعت عبد الباري

بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

متى نصوم رمضان 2026 وكم عدد ساعات الصوم في اليوم الأول؟

باق 70 يومًا.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصوم في اليوم الأول

الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 12-12-2025

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

ترشيحاتنا

انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا

انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق التعاون المشترك

عناصر تابعة لحزب الله اللبناني

جيش الاحتلال يروج لرواية “استهداف مواقع تدريب” وحزب الله لم يعلق

ناقلة نفط

تصعيد فنزويلي–أمريكي بعد احتجاز ناقلة نفط… وكولومبيا تدخل على الخط وتلوّح بخيارات دبلوماسية

بالصور

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد