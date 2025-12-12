ضبط مصنع لانتاج طفايات الحريق المغشوشة بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع وورشة لتصنيع وتعبئة طفايات الحريق "بدون ترخيص" وإستخدام علامات تجارية مقلدة بالقاهرة.





أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (مصنع وورشة "بدون ترخيص" لتصنيع وتعبئة طفايات الحريق بمختلف أنواعها - كائنَين بدائرة قسم شرطة المرج) وقيامه بتجميع طفايات الحريق القديمة وتجديدها وإعادة تعبئتها بمواد وخامات رديئة ومجهولة المصدر ، وإيهام مستخدميها بأنها مُنتج أصلى وجديد بعلامات تجارية مملوكة للغير وبدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات مدخلاً بذلك الغش على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وعُثر بداخل المصنع والورشة على (321 طفاية حريق منتج نهائى - 99 طفاية حريق تحت التصنيع – عدد كبير من الملصقات والعبوات "تحمل إسم علامة تجارية" - كمية من خامات ومعدات التصنيع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









