لضمان تشغيل النت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر
مصدر بالزمالك: أوشينج على أعتاب الرحيل في يناير
تفاصيل فوز مصر بمبادرة الشباب العالمي في روسيا
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 12-12-2025
أزهري يوجه رسالة للأسر وطريقة التعامل مع أسئلة الأطفال
رحيل شاب من حلايب أثناء أداء العمرة بمكة المكرمة
هل تصل عاصفة بايرون مصر بعد قبرص واليونان ؟.. الأرصاد توضح
من المونوريل إلى القطار السريع | النقل والصناعة يرسمان ملامح الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة.. وخبراء يعلقون
بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية
إدراج “الكحل العربي” على لائحة التراث الإنساني في اليونسكو
رامي عياش: المشاكل السياسية في لبنان السبب وراء تأخر إصدار ألبومي الأخير وهذا موعد طرحه
أبو ضحكة جنان.. محافظ أسيوط يزور الطفل زياد قبل بدء رحلة العلاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ناقد رياضي: منتخب مصر خسر 7 ملايين دولار

البهى عمرو

أكد الناقد الرياضي إيهاب النحاس أن الجميع شعر بصدمة كبيرة بعد خروج المنتخب المصري الثاني، من بطولة كأس العرب، موضحًا أن بطولة كأس العرب جوائزها قريبة من بطولة الأمم الأفريقية في قيمة الجوائز، فالبطولة كأس العرب قيمتها 7 ملايين دولار.

وأضاف الناقد الرياضي خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى، أن اتحاد الكرة كان عليه التركيز في هذه البطولة، كونها ليست قوية مثل بطولة الأمم الأفريقية.

وأوضح أن المنتخب الفلسطيني أمس قدم مباراة قوية أمام المنتخب السعودي، وأن المباراة وصلت لـ الوقت الإضافي، ووصلت إلى 120 دقيقة، وفيالنهاية انتهت بنتيجة 1-2.

وأشار إلى أن الخبرة كان لها دور كبير في مباراة أمس، وأن الجميع أشاد بالأداء الذي قدمه المنتخب الفلسطيني، وأن المباراة كانت قوية،والجميع استمتع بالمباراة.

