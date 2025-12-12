ناقد رياضي: منتخب مصر خسر 7 ملايين دولار

أكد الناقد الرياضي إيهاب النحاس أن الجميع شعر بصدمة كبيرة بعد خروج المنتخب المصري الثاني، من بطولة كأس العرب، موضحًا أن بطولة كأس العرب جوائزها قريبة من بطولة الأمم الأفريقية في قيمة الجوائز، فالبطولة كأس العرب قيمتها 7 ملايين دولار.

وأضاف الناقد الرياضي خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى، أن اتحاد الكرة كان عليه التركيز في هذه البطولة، كونها ليست قوية مثل بطولة الأمم الأفريقية.

وأوضح أن المنتخب الفلسطيني أمس قدم مباراة قوية أمام المنتخب السعودي، وأن المباراة وصلت لـ الوقت الإضافي، ووصلت إلى 120 دقيقة، وفيالنهاية انتهت بنتيجة 1-2.

وأشار إلى أن الخبرة كان لها دور كبير في مباراة أمس، وأن الجميع أشاد بالأداء الذي قدمه المنتخب الفلسطيني، وأن المباراة كانت قوية،والجميع استمتع بالمباراة.