الجرام زاد 130 جنيها في 24 ساعة.. سعر الذهب الان في مصر

يواصل عدد كبير من المواطنين متابعة سعر الذهب اليوم في مصر مع تزايد الاهتمام بمتابعة أسعار المعدن الأصفر، حيث شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم زيادة 130 جنيها خلال 24 ساعة.

يشهد سعر الذهب حالة من الترقب في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة بينما يظل عيار 21 الأكثر تداولا باعتباره الأداة الادخارية الأبرز لدى الأسر لما يتمتع به من سعر معتدل وطلب مرتفع.

استمرار تحركات أسعار الذهب

ويرجح محللون استمرار التحركات على المدى القريب وفقا لمؤشرات السياسة النقدية الامريكية مع حفاظ المعدن الأصفر على جاذبيته كملاذ ادخاري واستثماري.

كما يتوقع الخبراء زيادة الطلب المحلي خلال الفترات المقبلة بما قد يدعم الأسعار داخل السوق.

سعر الذهب عالميا وتداعيات تصريحات الفيدرالي الأمريكي

تتحرك الأسعار عالميا في نطاق مدعوم بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس رغم تباطؤ وتيرة الصعود عقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بشأن احتمال توقف دورة خفض الفائدة خلال عام 2025.

وتظل الأونصة العالمية المحدد الرئيسي لاتجاهات الأسعار داخل الأسواق الاقليمية.

سجل عيار 24 سعر بيع بلغ 6590 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 6565 جنيها.

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6040 جنيها للبيع، و6020 جنيها للشراء.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المحلية، سعر بيع عند 5765 جنيها، مقابل 5745 جنيها كسعر شراء.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 4940 جنيها للبيع، و4925 جنيها للشراء.

كما سجل عيار 14 سعر بيع عند 3845 جنيها، وسعر شراء عند 3830 جنيها، بينما جاء عيار 12 بسعر بيع 3295 جنيها، وسعر شراء 3285 جنيها.

وسجلت الأونصة الذهب في السوق المحلية سعر بيع بلغ 204930 جنيها، وسعر شراء بلغ 204215 جنيها، بينما بلغت الأونصة بالدولار 4333.51 دولار.

تثبيت اسعار الفائدة



قرر البنك المركزي المصري تثبيت اسعار الفائدة عند 21 في المئة على الايداع و22 في المئة على الاقراض و21.5 في المئة للعملية الرئيسية والائتمان والخصم في خطوة تعكس تقييما دقيقا لمؤشرات التضخم.

وساهم القرار في تهدئة الطلب على الذهب نتيجة انخفاض تكلفة الاموال وتغير توجهات المستثمرين.

وتستند حركة الأسعار محليا الى مجموعة من العوامل تضم سعر الدولار وسياسات الفائدة وحجم الطلب المحلي الى جانب تطورات بورصة المعادن العالمية التي تعد المرجع الاساسي في تحديد اتجاهات السوق.