سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية الآن

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا مع تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، وذلك في ظل حالة من الحذر التي تسيطر على الأسواق قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.



سعر الذهب عيار 24 اليوم بالمصنعية

تبلغ قيمة سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6414 جنيها.

ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة من 100 إلى 150 جنيهًا، والتي تختلف من تاجر لآخر.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم بالمصنعية

تبلغ قيمة سعر الجرام عيار 21 نحو 5612 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم بالمصنعية

تبلغ قيمة سعر الجرام عيار 18 نحو 4810 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، سجل تراجعًا جديدًا خلال منتصف التعاملات لتبلغ قيمته 44896 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم

حقق سعر أوقية الذهب في بداية تداولات اليوم نحو 4212.97 دولار للبيع، و4214.6 دولار للشراء.