زميل العمر.. مصطفى يونس إلى سرايا النيابة بسبب الخطيب
تأجيل محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية
القيادة الوسطى الأمريكية: تعاون متزايد مع الشركاء في سوريا للقضاء على فلول تنظيم الدولة
بث مباشر لفعاليات ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مسجد مصر بالعاصمة
السكة الحديد تسير الرحلة 37 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
دون خسائر.. تصاعد دخان من مطبخ إحدى الاستراحات في مطار القاهرة
اشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير |خاص
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
كأس عاصمة مصر| محاضرة لـ توروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي
ترامب يمنح زيلينسكي مهلة حتى عيد الميلاد لقبول صفقة سلام
وزير الخارجية يناقش مستجدات الأوضاع بغزة مع مدير السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية
إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية الآن

سعر الذهب اليوم في مصر
رشا عوني

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا مع تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، وذلك في ظل حالة من الحذر التي تسيطر على الأسواق قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
 

سعر الذهب عيار 24 اليوم بالمصنعية

تبلغ قيمة سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6414 جنيها.

ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة من 100 إلى 150 جنيهًا، والتي تختلف من تاجر لآخر.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم بالمصنعية

تبلغ قيمة سعر الجرام عيار 21 نحو 5612 جنيها.

 ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة من 100 إلى 150 جنيهًا، والتي تختلف من تاجر لآخر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم بالمصنعية

تبلغ قيمة سعر الجرام عيار 18 نحو 4810 جنيهات.

 ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة من 100 إلى 150 جنيهًا، والتي تختلف من تاجر لآخر.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، سجل تراجعًا جديدًا خلال منتصف التعاملات لتبلغ قيمته 44896 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم

حقق سعر أوقية الذهب في بداية تداولات اليوم نحو 4212.97 دولار للبيع، و4214.6 دولار للشراء.

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

صورة تعبيرية

رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

شركة أبل

أبل تعلن نهاية عصر تقنية شهيرة في هواتف آيفون 18 فما هي؟

تنظيف مصابيح السيارة

صودا الخبز لإعادة مصابيح السيارة جديدة.. حقيقة أم خدعة؟

مواصفات جهاز OnePlus Pad Go 2 اللوحي

بميزات ثورية وقدرة شحن جبارة.. مواصفات جهاز OnePlus Pad Go 2 الجديد

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

صالون قضايا موسيقية
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

شفط مياه الأمطار
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

