طرائف الرؤساء.. شخص يفتح باب حمام الطائرة بالخطأ أمام ترامب

في مشهد طريف على متن طائرة Air Force One، تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقف مفاجئ بعدما فُتح باب حمام الطائرة بشكل غير متوقع أثناء مروره في الممر، ليخرج منه أحد أفراد الطاقم في اللحظة نفسها التي وقف فيها الرئيس أمام الباب، ما أثار ضحكات الصحفيين والطاقم المرافق.



وجاءت الواقعة مساء الثلاثاء، بينما كان ترامب يتحدث مع الصحفيين عن حرصه على صيانة الطائرة والاهتمام بتفاصيلها، قبل أن يصطدم الباب به بخفة.، وخلال حديثه مازح الرئيس أحد الصحفيين قائلاً:"عليك أن تتعامل بحذر مع هذه الأشياء، إنها طائرة حكومية، لكني أحب الاعتناء بها."



ولم يفوت ترامب اللحظة، بل تعامل معها بروح مرحة، مبتسمًا وهو يقول:

“أوه، مرحبًا.. هناك من بالداخل.”، ثم طرق الباب بخفة مضيفًا: "هيا، اخرج."