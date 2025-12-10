ترامب: سأعلن تشكيل مجلس السلام بغزة بداية 2026.. ولا نريد تضييع وقتنا بسبب أوكرانيا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أعضاء مجلس السلام بغزة سيكون من بينهم رؤساء دول، مضيفا أنه سيعلن تشكيل المجلس في بداية عام 2026.





الفساد في أوكرانيا





و أوضح ترامب، أن الولايات المتحدة لا تريد أن تضيع وقتها بسبب أوكرانيا، مشيرا إلى أن الفساد في أوكرانيا متفش، و أن غياب الانتخابات في البلاد يثير تساؤلات حول الديمقراطية.





وأضاف: " أبحث عن شخص أمين وصادق ليتولى مسؤولية الاحتياطي الفيدرالي".

و في وقت سابق، منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مهلة حتى عيد الميلاد لقبول صفقة سلام جديدة مع روسيا مهددًا بأن أوكرانيا قد تخسر المزيد إن استمر التأجيل مضيفاً الي أن الهدف من الصفقة هو إنهاء الحرب بسرعة وتخفيف الضغط على العالم .





وأكد ترامب أن الوقت يفرض اتخاذ قرار عاجل لإنقاذ الوضع في أوكرانيا من تفاقم الصراع في المقابل أعلن زيلينسكي استعداده لإجراء انتخابات وطنية خلال ستين إلى تسعين يوماً رغم أن أوكرانيا لا تزال تحت قانون الطوارئ والحرب ..