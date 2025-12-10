محامي سعيد مختار يكشف ملابسات وفاة الفنان الراحل

كشف أنيس المناوي، محامي الفنان الراحل سعيد مختار، تفاصيل الحادثة التي أدت إلى وفاته.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد2، أن الواقعة بدأت بخلاف عائلي بين المرحوم وزوجته الثانية بعد اكتشافه وجود علاقة بينها وبين المتهم الرئيسي بالقضية، الأمر الذي أثار غضبه وأدى إلى نشوء النزاع.



وقال إن المعلومات جاءت وفق رواية أبناء سعيد مختار من زوجته الأولى، مؤكدًا أن ابن المرحوم من الزوجة الثانية، سليم، كان المعتاد أن يقضيه مع والده في عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما استدعى حضوره يوم الحادث إلى النادي.



ولفت إلى أن النيابة العامة تحقق في كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية، وأن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة بدقة.



