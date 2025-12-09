رحيل مفاجئ يهزّ الوسط الفني.. قصة مقـ تل الفنان سعيد مختار

تصدرت قضية مقتل الفنان سعيد مختار، الذي راح ضحية خلاف أسري، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث كشف دفاع المجني عليه في القضية، المستشار منتصر هريدي، مفاجأة بشأن الواقعة.. فماذا حدث؟

جدير بالذكر أن الوسط الفني شهد حالة من الصدمة والحزن بعد الإعلان عن وفاة الفنان سعيد مختار، الذي رحل عن عالمنا السبت 6 ديسمبر 2025 في واقعة مأساوية بمدينة 6 أكتوبر.

وقعت الحادثة أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر، حيث توجّه سعيد مختار لرؤية نجله البالغ من العمر 9 سنوات، والذي يعيش مع والدته بعد الانفصال.

وأثناء وجوده في محيط النادي، شاهد طليقته داخل سيارة برفقة رجل آخر، والذي تبيّن لاحقًا أنه زوجها، ما أدى إلى وقوع مشادة كلامية، سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي.

وخلال الاشتباك، سقط الفنان سعيد مختار على الأرض بعد التعدي عليه من قبل الزوج ليرحل الفنان في الحال، كما أُصيب الزوج ونُقل إلى المستشفى.

