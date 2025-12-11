قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدارة ترامب تناقش إمكانية فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا
علاقتها بإيران وحزب الله.. سبب احتجاز أمريكا ناقلة نفط قرب فنزويلا
الاتحاد المصري يعلن الجدول المبدئي لمواجهات دور الـ16 من كأس مصر
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا
علي الطلاق بالتلاتة منا واكل.. الإفتاء توضح هل يقع بها انفصال حال حنث اليمين؟
سيضم قادة العالم.. ترامب يحدد موعد الإعلان عن أعضاء مجلس السلام في غزة
سماع دوي انفجار في أريحا وقوات الاحتلال تقوم بالتمشيط
آخر ظهور فني في "عسل أسود".. تدهور حالة طارق الأمير الصحية يثير القلق
مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة اليونسكو اعتراف دولي بهويتنا
دوري أبطال أوروبا.. تعادل «بيلباو» و«بي إس جي» بلا أهداف.. ونيوكاسل مع ليفركوزن 2-2
سعر الذهب يرتفع بختام تعاملات الأربعاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

دوري أبطال أوروبا.. تعادل «بيلباو» و«بي إس جي» بلا أهداف.. ونيوكاسل مع ليفركوزن 2-2

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
حمزة شعيب

شهدت الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا مجموعة من النتائج المتقاربة والمثيرة، حيث تعادل فريق نيوكاسل الإنجليزي مع باير ليفركوزن الألماني 2-2 في مواجهة احتضنها ملعب الفريق الألماني.

افتتح باير ليفركوزن التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13، بعد خطأ من برونو جيماريش لاعب نيوكاسل في مرماه، قبل أن ينجح نيوكاسل في قلب النتيجة بالشوط الثاني، عبر جوردان من ركلة جزاء في الدقيقة 51، ثم أضاف ميلي الهدف الثاني في الدقيقة 74. 

وفي الدقيقة 88، سجل جريمالدو هدف التعادل لليفركوزن لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2. وبهذه النتيجة، يحتل نيوكاسل المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، فيما أصبح رصيد ليفركوزن 9 نقاط في المركز العشرين.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، تعادل فريقا أتلتيك بيلباو مع باريس سان جيرمان الفرنسي سلبيًا بدون أهداف على ملعب “سان ماميس”. 

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بينما يحتل بيلباو المركز الثامن والعشرين برصيد 5 نقاط.

دوري أبطال أوروبا نيوكاسل الإنجليزي باير ليفركوزن الألماني أتلتيك بيلباو باريس سان جيرمان الفرنسي

