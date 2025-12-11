دوري أبطال أوروبا.. تعادل «بيلباو» و«بي إس جي» بلا أهداف.. ونيوكاسل مع ليفركوزن 2-2

شهدت الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا مجموعة من النتائج المتقاربة والمثيرة، حيث تعادل فريق نيوكاسل الإنجليزي مع باير ليفركوزن الألماني 2-2 في مواجهة احتضنها ملعب الفريق الألماني.

افتتح باير ليفركوزن التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13، بعد خطأ من برونو جيماريش لاعب نيوكاسل في مرماه، قبل أن ينجح نيوكاسل في قلب النتيجة بالشوط الثاني، عبر جوردان من ركلة جزاء في الدقيقة 51، ثم أضاف ميلي الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 88، سجل جريمالدو هدف التعادل لليفركوزن لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2. وبهذه النتيجة، يحتل نيوكاسل المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، فيما أصبح رصيد ليفركوزن 9 نقاط في المركز العشرين.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، تعادل فريقا أتلتيك بيلباو مع باريس سان جيرمان الفرنسي سلبيًا بدون أهداف على ملعب “سان ماميس”.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بينما يحتل بيلباو المركز الثامن والعشرين برصيد 5 نقاط.