صدمة في الإسماعيلي بعد إصابة الحارس عبد الله جمال بقطع في أربطة الكتف

تلقى نادي الإسماعيلي ضربة موجعة بعد تأكد إصابة حارس مرماه الشاب عبد الله جمال بقطع في أربطة الكتف، إثر الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الجونة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وخرج الحارس متأثرًا بإصابته، ليترك فراغًا كبيرًا في مركز حراسة المرمى داخل الفريق، خاصة مع اعتماد الجهاز الفني عليه بشكل أساسي خلال الفترة الماضية.

خسارة ثقيلة للإسماعيلي أمام الجونة

شهد استاد الإسماعيلية واحدة من المباريات الصعبة على جماهير الدراويش، بعدما خسر الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الجونة، في افتتاح مشواره بالبطولة.

وبهذا الفوز حصد الجونة أول ثلاث نقاط في المجموعة، بينما ظل الإسماعيلي بدون رصيد، ما زاد من حجم الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني.

ورغم البداية الجيدة للإسماعيلي ومحاولاته الهجومية، إلا أن الجونة نجح في استغلال الفرص المتاحة وتسيد المباراة، بينما تأثر الدراويش بالإصابة المبكرة لحارسهم الأساسي.

تأكيد الإصابة وقرار التدخل الجراحي

وأعلن الجهاز الطبي للإسماعيلي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها عبد الله جمال أثبتت إصابته بقطع في أربطة الكتف، ما يستدعي تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

ومن المقرر أن يجري الحارس العملية الجراحية في القاهرة خلال الساعات المقبلة، على أن يبدأ بعدها مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي.

وأكد الجهاز الطبي أن الحارس سيحتاج لفترة غياب ليست بالقصيرة، وهو ما يضع الفريق في مأزق حقيقي قبل مواصلة مبارياته في كأس عاصمة مصر والمنافسات المقبلة.

مخاوف داخل النادي وحلول مطروحة

تسود حالة من القلق داخل أروقة النادي بسبب غياب عبد الله جمال، حيث يبحث الجهاز الفني عن حلول بديلة لتعويضه، سواء بالاعتماد على الحارس الاحتياطي أو تصعيد أحد حراس قطاع الناشئين.

ويأمل الإسماعيلي في تجاوز آثار هذه الصدمة سريعًا والتركيز على استعادة التوازن في المباريات المقبلة



