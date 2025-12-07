جورفان فييرا: مصر بيتي الثاني.. والإسماعيلي قدّم كرة برازيلية خلال جيل بركات وأوتاكا



أكد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني السابق للزمالك والإسماعيلي، أن مصر تحتل مكانة خاصة في قلبه بعد السنوات الطويلة التي قضاها في تدريب عدد من الأندية المحلية، أبرزها الزمالك والإسماعيلي وسموحة وإنبي.

وأوضح فييرا في حواره من قطر عبر برنامج ستاد المحور، أن التجربة المصرية تظل من أهم محطاته في مسيرته التدريبية نظرًا لشغف الجماهير وقوة المنافسات.

وتطرق فييرا إلى فترته الأولى مع الإسماعيلي، مشيرًا إلى أنها كانت من أمتع مراحل مسيرته، حيث قاد فريقًا استثنائيًا يضم أسماء لامعة مثل محمد بركات، أوتاكا، خالد بيبو وعمرو فهيم.

وأكد أن ذلك الجيل كان يقدم كرة قدم “برازيلية” في المتعة والسرعة والمهارة، مما جعله يشعر بارتباط خاص مع النادي وجماهيره.

وأضاف المدرب المخضرم أن عودته الثانية لتدريب الإسماعيلي كانت مختلفة تمامًا، رغم امتلاك الفريق لاعبين كبارًا، موضحًا أن كرة القدم تتغير مع الزمن على مستوى الفكر والإيقاع والإعداد.

وشدد فييرا على أن اختلاف الظروف بين الجيلين أمر طبيعي، معتبرًا أن التغيير سمة أساسية في عالم كرة القدم الحديثة.