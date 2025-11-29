الإسماعيلي يصرف مستحقات لاعبيه

أكد أحمد العجوز، رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي، أن جميع لاعبي الفريق حصلوا على مستحقاتهم المالية بالكامل، مشيرًا إلى أن النادي صرف دفعة مقدمة من مستحقات شهر يناير، بهدف ضمان عدم تراكم أي التزامات مستقبلية ودعم تركيز اللاعبين على المباريات المقبلة

وشدد العجوز على أن أي شائعات بشأن تأخر صرف المستحقات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن جميع المعلومات الرسمية تصدر فقط من القنوات المعتمدة للنادي

وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: نطالب الجميع بتحري الدقة والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية للنادي فقط.

الهدف هو الحفاظ على استقرار الفريق وراحة اللاعبين بعيدًا عن أي بلبلة خارجية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق الآن في وضع مالي مستقر، مما يسمح للاعبين بالتركيز الكامل على تحقيق أفضل النتائج داخل الملعب.