قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مها عبد الناصر: نطالب بإنترنت مستمر للمصريين حتى بعد نفاد الباقات| خاص
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
رامز جلال عن دياب: النجم اللي غصب عننا موجود وفضيحته النهارده هتعدي الحدود
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
دياب ضحية رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم
طقس اليوم والساعات القادمة| انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة مع نشاط الرياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ليالي رمضان تضيء مسارح الثقافة.. إبداع متجدد من الشرقية إلى المحلة

ليالي رمضان
ليالي رمضان
جمال عاشور

في ليالي رمضان، حين تتجاور أنوار الفوانيس مع خشبات المسارح، وتتعانق التواشيح مع ضحكات الأطفال في ورش الحكي، ترسم الهيئة العامة لقصور الثقافة خريطة إبداع ممتدة من الدلتا إلى القناة، ومن الشرقية إلى الجيزة والغربية، عبر برنامج ثقافي وفني ثري يحتفي بالشهر الكريم ويمنح المواهب الشابة والجمهور على السواء مساحة للدهشة والتأمل.

نوادي المسرح بالشرقية.. أسئلة الذاكرة والحلم

في قصر ثقافة الزقازيق، شهدت خشبة المسرح عرضين جديدين ضمن عروض نوادي المسرح بفرع ثقافة الشرقية، في إطار دعم الطاقات المسرحية الشابة بالمحافظات، جاء العرضان بحضور لجنة تحكيم ضمت المخرج محمد الزيني، ومهندسة الديكور رانيا الحداد، والكاتب سامح عثمان، ورشا محمد من الإدارة العامة للمسرح.

العرض الأول حمل عنوان "مالك" تأليفًا وإخراجًا لمحمد المنسي، وطرح فكرة إنسانية مؤثرة تدور حول شخص يعاني من مرض الزهايمر، فيجد نفسه في مواجهة ذاكرة تتآكل يومًا بعد يوم. يقرر البطل توثيق تفاصيل حياته بالفيديو، كأنما يقاوم العدم بعدسة كاميرا، حتى يعثر على خطاب قديم من والدته يكشف له عن تضحيات أبيه، فتتصاعد الأحداث في منحنى درامي يمزج الألم بالامتنان، شارك في العرض فريق فني متكامل في الديكور والموسيقى والإضاءة والاستعراضات، ليخرج العمل في صورة تعكس جدية تجربة نوادي المسرح وثراء عناصرها.

أما العرض الثاني فجاء بعنوان "حفلة 9" تأليف أحمد عبد الرازق، وأشعار وإخراج أحمد عباس، ويدور حول بائع ورد يقف أمام دار سينما، يحلم منذ طفولته بدخولها لمشاهدة فيلم، لكنه يصطدم بواقع مادي قاسٍ يحول بينه وبين حلمه.

العمل قدّم رؤية شاعرية عن الفقر والحلم، وشارك في بطولته مجموعة من الشباب والأطفال، مدعومين بعناصر دراما حركية وموسيقى واستعراضات، لتتحول الحكاية إلى لوحة مسرحية عن التوق الإنساني البسيط في مواجهة التعقيد الاجتماعي.

العرضان من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإدارة النوادي برئاسة المخرج محمد الطايع، وقدما بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الشرقية، وتختتم الفعاليات بتقديم عرضي "الكرامازوف" إخراج شهاب حسين، و"تأثير جانبي" إخراج عصام إيهاب، في تأكيد لاستمرار الحراك المسرحي طوال الشهر.

الإسماعيلية.. التراث الشعبي يتجدد

وفي قصر ثقافة الإسماعيلية، تواصلت فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية وسط حضور جماهيري لافت. وقدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية باقة من الفقرات المستوحاة من التراث المصري، منها "الصيادين" و"جاني الجميل" و"بتغني لمين" و"التنورة" و"نوح الحمام" و"الضمة"، بمصاحبة أغنيات تراثية قدمها الفنان ماهر كمال، فامتلأت الساحة بإيقاعات السمسمية وروح البحر.

كما شهدت الليلة عرض مسرح عرائس، إلى جانب فقرات لفرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية، التي قدمت عروضا على أنغام السمسمية مثل "على شط البحر" و"عدى النهار"، في مشهد يعكس تواصل الأجيال عبر الفن.

وعلى مستوى الورش، تنوعت الأنشطة بين الحرف اليدوية والفنون التشكيلية؛ حيث قدمت شهيرة محمد ورشة مكرمية للتعريف بالغرزة المربعة وتصميم تابلوهات، فيما استعرضت آية حجاب في ورشة "فن الكونكريت" مراحل الصب داخل القوالب ونسب الخلط الصحيحة، وقدمت هبة محمد ورشة لتصميم حقيبة بالخرز باستخدام الغرزة الرباعية. واختتم اليوم بأمسية شعرية أدارها الأديب جمال حاتم، وشارك فيها شعراء قدموا نصوصا تنوعت بين الذاتي والوجداني والاحتفائي بروح الشهر الكريم.

الفعاليات تقام بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أحمد يسري، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وتستمر حتى 19 رمضان ضمن برنامج متكامل.

الجيزة.. زينة رمضان والأبطال الصغار

وفي الجيزة، اتخذت الفعاليات طابعا يجمع بين التأمل في التراث وتدريب الأطفال على الإبداع. ففي مكتبة الطفل والشباب بالأقواز، أقيمت محاضرة بعنوان "زينة رمضان بين التراث والابتكار" تحدثت خلالها الباحثة هند عبد الله عن دلالات الزينة الرمضانية وتحولاتها الثقافية والاجتماعية، مؤكدة أنها لم تعد مجرد عنصر جمالي، بل صارت تعبيرا عن هوية وذاكرة جماعية.

وفي قصر ثقافة الحي السادس، نُفذت ورشة حكي بعنوان "أبطال رمضان الصغار" تناولت مسلسلات الأطفال الرمضانية التي أسهمت في تشكيل وجدان أجيال، أعقبها تدريب عملي على صناعة الفوانيس الورقية، كما شهد بيت ثقافة أوسيم ورشة "اصنع لعبتك" بالتعاون مع دار الجنات، إلى جانب ورش لتصميم شخصيات رمضانية وكروت تهنئة، وأخرى حول جماليات الحرف العربي والزخرفة.

الأنشطة تقام بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الجيزة برئاسة كرم ربيع، في إطار خطة تستهدف تنمية الذائقة الفنية لدى الأطفال والشباب.

المحلة الكبرى.. إنشاد وتراث على مسرح 23 يوليو

وفي الغربية، احتضن مسرح مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى خامس ليالي رمضان الثقافية، حيث قدمت فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية باقة من الأغاني التراثية، أعقبتها ابتهالات وتواشيح دينية مثل "الرضا والنور" و"لأجل النبي" و"القلب يعشق كل جميل" بقيادة المايسترو أحمد نفاده.

وتفاعل الجمهور مع عروض التنورة التراثية ومسرح العرائس، إلى جانب فقرات أناشيد قدمتها مواهب صغيرة بالمحافظة، كما نظم قصر ثقافة المحلة لقاءات توعوية حول أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة، ونفذت مكتبات وبيوت ثقافة بالمحافظة ورش حكي للأطفال عن فضائل الصيام، بالتوازي مع ورش مشغولات يدوية بخامات معاد تدويرها في قصر ثقافة طنطا.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة أكثر من 679 فعالية كبرى خلال شهر رمضان في ثمانية مواقع مركزية بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى مئات الأنشطة بالمواقع التابعة لها في مختلف المحافظات، لتؤكد أن الثقافة ليست فعالية عابرة، بل طقس يومي يوازي طقوس الشهر الكريم، ويمنح لياليه بعدًا من الجمال والمعنى.

ليالي رمضان أنوار الفوانيس الهيئة العامة لقصور الثقافة المواهب الشابة نوادي المسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: لا أستبعد إرسال قوات برية إلى إيران

ترامب

ترامب: تمت تصفية خامنئي خلال إفطار مع دائرته المقرّبة

مطار دبي

مطارات دبي تعلن استئناف الرحلات الجوية بعد إلغائها بسبب القصف الإيراني

بالصور

أكلات زمان التي اختفت من سفرة رمضان.. أطباق كانت نجمة الإفطار وأصبحت ذكرى

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة

الأشموني يستقبل ويٌكرم حفظة القرآن أبناء الشرقية المشاركين في دولة التلاوة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العمر لا يقاس بالزمن

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: عين سحرية

المزيد