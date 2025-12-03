الإسماعيلي يبدأ تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة الجونة

يبدأ فريق الاسماعيلي بقيادة الجزائرى ميلود حمدى، اليوم الأربعاء، الاستعداد لمواجهة فريق الجونة المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

ومنح ميلودي حمدي اللاعبين راحة من التدريبات أمس، بعد الخروج من كأس مصر بعد الخسارة من حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ32 من كأس مصر، ليودع الفريق البطولة.

ويأمل ميلود حمدى في إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات بتحقيق الفوز على الجونة في بداية مشوار الدراويش في كأس عاصمة مصر، ورؤية بعض اللاعبين ومنحهم الفرصة من أجل الاعتماد عليهم في الفترة المقبلة.

إيقاف محمد عبد السميع

يدرس مجلس ادارة الاسماعيلي بقيادة الدكتور طارق رحمى بيع محمد عبد السميع لاعب الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد قرار إيقافه لنهاية الموسم وخصم 200 ألف جنيه من مستحقاته.

وقرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي إيقاف لاعب الفريق محمد عبد السميع حتى نهاية الموسم، بسبب اعتراضه غير اللائق على الجهاز الفني بقيادة الجزائري ميلود حمدى وأحمد العجوز مدير الكرة بسبب تغييره بعد نصف ساعة من نزوله لأرض الملعب.