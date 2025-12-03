مدبولي: الدولة تستعد لإطلاق المسح الجيولوجي الجديد باستخدام أحدث التقنيات العالمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، استعرض خلاله عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج واسعة لدعم الاستثمار وتعزيز القطاعات الحيوية.

مجموعة من الحوافز الجديدة

وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع التعدين أعلن مؤخرًا عن مجموعة من الحوافز الجديدة تستهدف تشجيع الشركات العالمية على التوسع في عمليات البحث والتنقيب داخل مصر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على خلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع المهم.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستعد لإطلاق المسح الجيولوجي الجديد باستخدام أحدث التقنيات العالمية، بهدف توفير بيانات دقيقة وشاملة حول الثروات المعدنية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وفي القطاع السياحي، كشف رئيس الوزراء عن وجود أرقام طموحة لإنشاء أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية جديدة بمنطقة الأهرام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الطاقة الفندقية وتحسين الخدمات المقدمة للسائحين في إحدى أهم المناطق الأثرية في العالم.

تطوير القاهرة الإسلامية والتاريخية

وأضاف مدبولي أن الحكومة تواصل جهودها في تطوير القاهرة الإسلامية والتاريخية بهدف تحقيق المردود السياحي والثقافي المنشود، لافتًا إلى أن أعمال التطوير في القاهرة التاريخية تعتمد على ترميم الآثار والحفاظ على طابعها الأصلي، بما يضمن استعادة المدينة لرونقها التراثي وقيمتها الحضارية.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الدولة ملتزمة بالمضي قدمًا في مشروعات التطوير والتحديث، مع الحفاظ على الهوية التاريخية لمصر وتوفير مناخ آمن وجاذب للاستثمارات.