الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لاتجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها
قرار عاجل بصرف حافز التدريس الجديد لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
توك شو

مدبولي: الدولة تستعد لإطلاق المسح الجيولوجي الجديد باستخدام أحدث التقنيات العالمية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، استعرض خلاله عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج واسعة لدعم الاستثمار وتعزيز القطاعات الحيوية.

مجموعة من الحوافز الجديدة

وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع التعدين أعلن مؤخرًا عن مجموعة من الحوافز الجديدة تستهدف تشجيع الشركات العالمية على التوسع في عمليات البحث والتنقيب داخل مصر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على خلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع المهم.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستعد لإطلاق المسح الجيولوجي الجديد باستخدام أحدث التقنيات العالمية، بهدف توفير بيانات دقيقة وشاملة حول الثروات المعدنية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وفي القطاع السياحي، كشف رئيس الوزراء عن وجود أرقام طموحة لإنشاء أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية جديدة بمنطقة الأهرام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الطاقة الفندقية وتحسين الخدمات المقدمة للسائحين في إحدى أهم المناطق الأثرية في العالم.

تطوير القاهرة الإسلامية والتاريخية 

وأضاف مدبولي أن الحكومة تواصل جهودها في تطوير القاهرة الإسلامية والتاريخية بهدف تحقيق المردود السياحي والثقافي المنشود، لافتًا إلى أن أعمال التطوير في القاهرة التاريخية تعتمد على ترميم الآثار والحفاظ على طابعها الأصلي، بما يضمن استعادة المدينة لرونقها التراثي وقيمتها الحضارية.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الدولة ملتزمة بالمضي قدمًا في مشروعات التطوير والتحديث، مع الحفاظ على الهوية التاريخية لمصر وتوفير مناخ آمن وجاذب للاستثمارات.

الحكومة مدبولي مجلس الوزراء المالية

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

ذوي الاعاقة

في اليوم العالمي لذوي الإعاقة| تشريعات مصرية تمنح حزمة إعفاءات غير مسبوقة لدعم الدمج

رضا عكاشة

مصر المستقبل: اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تجديد للعهد نحو الاندماج والمساواة في الحقوق

قانون الكهرباء

بعد مناقشة تشريعية الشيوخ.. عقوبات جديدة لسرقات الكهرباء

بالصور

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

