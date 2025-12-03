لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

أظهرت أحدث الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية أن السد الإثيوبي غير مُجدٍ حتى الآن في توليد الكهرباء، وبيّنت استمرار التشغيل المحدود لبعض توربينات السد العلوية، مع بقاء معدل الإيراد المائي عند السد في حدود 50 مليون متر مكعب يوميًا، بينما يبلغ التصريف المائي من بوابات التوربينات نحو 100 مليون متر مكعب يوميًا.

وقد فشلت إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة، إذ لم يتم تشغيل سوى عدد محدود جدًا من التوربينات، وهو ما كان له تأثير كبير على مصر والسودان، وجعل مصر تضطر إلى فتح مفيض توشكى لتصريف المياه قبل نحو عشرة أيام.

وعن ذلك، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن السد الإثيوبي فشل حتى الآن في توليد الكهرباء التي تحتاجها إثيوبيا، ويعني ذلك أيضًا استمرار وصول المياه إلى مصر، حيث يستقبل السد العالي إيرادًا مائيًا يوميًا يقدَّر بنحو 300 مليون متر مكعب.