لن نتخذ جانبًا بين اليابان والصين.. رئيس كوريا الجنوبية: أشعر بضرورة الاعتذار إلى كوريا الشمالية

أكد رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج، يوم الأربعاء أنه يجب على سول ألا تأخذ صف طرف بين اليابان والصين، مضيفًا أن توقعاته عالية بشأن اجتماعي المقبل مع الرئيس الصيني.

الاعتذار لكوريا الشمالية

وقال رئيس كوريا الجنوبية إنه يشعر بأن عليه الاعتذار لكوريا الشمالية عن تصرفات سلفه، موضحًا في الوقت نفسه أن كوريا الشمالية تواصل رفض جهودنا للحوار.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واقعي وعملي وجيد في عقد الصفقات، لافتا إلى أن تأمين غواصات تعمل بالطاقة النووية إنجاز كبير من المحادثات مع ترامب.

الاشتباك بين كوريا الجنوبية والشمالية

والاثنين الماضي، حذر رئيس كوريا الجنوبية من مخاطر الاشتباكات العرضية مع كوريا الشمالية، قائلا إن سول يجب أن تواصل بذل جهودها بصبر لاستئناف الحوار مع بيونج يانج للحد من هذه المخاطر، مشيرا إلى أن العلاقات بين الكوريتين تصادمية، ونحن في وضع خطير للغاية حيث يمكن أن تندلع اشتباكات عرضية في أي وقت.