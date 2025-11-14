خطاب بجامعة القاهرة.. رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر الأربعاء المقبل

يعتزم رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج، زيارة مصر الأربعاء المقبل، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام يعقد خلالها قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس الكوري الجنوبي خطاباً في جامعة القاهرة لعرض مبادرات سول في الشرق الأوسط، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

رئيس كوريا الجنوبية يزور الإمارات

وتأتي زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر في إطار جولته الأولى بالشرق الأوسط وأفريقيا، تبدأ الاثنين المقبل بزيارة الإمارات، ومنها إلى مصر إلى جانب تركيا وجنوب أفريقيا التي تستضيف قمة العشرين في شهر نوفمبر الجاري.

وسيعقد لي جاي ميونج قمة مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وصناعة الدفاع والطاقة والتقنيات المتقدمة والرعاية الصحية والقطاعات الثقافية.