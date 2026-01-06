غير البرد .. أسباب غير متوقعة لالتهاب الحلق

يعد التهاب الحلق من المشكلات الصحية الشائعة بكثرة في فصل الشتاء لذا من المهم معرفة أسبابه للتمكن من الوقاية والعلاج.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم المعلومات عن التهاب الحلق واللوزتين.

سبب التهاب الحلق

تحدث معظم حالات التهاب الحلق نتيجة عدوى فيروسية، مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا وفي حالات أقل شيوعًا، قد يكون التهاب الحلق التهاب البلعوم علامة على الحالات أو المشاكل التالية:

العدوى البكتيرية : قد تسبب حالات مثل التهاب الحلق العقدي والتهاب الجيوب الأنفية البكتيري التهاب الحلق.

التهاب اللوزتين : يحدث التهاب اللوزتين عندما تصاب اللوزتان بالعدوى والالتهاب و يمكن أن تسبب البكتيريا والفيروسات التهاب اللوزتين.

الحساسية : قد تتسبب ردود الفعل التحسسية الناتجة عن حبوب اللقاح، أو عث الغبار، أو الحيوانات الأليفة، أو العفن، في سيلان المخاط من الأنف إلى مؤخرة الحلق ( التنقيط الأنفي الخلفي ). وهذا قد يؤدي إلى التهاب الحلق.

ارتجاع المريء : يشعر المصابون بمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) بحرقة وألم في الحلق يحدث هذا الألم، الذي يُسمى حرقة المعدة ، عندما يرتد حمض المعدة إلى المريء .

الإفراط في الاستخدام أو المهيجات : قد تُجهد حلقك بالصراخ أو العويل كما قد تُصاب بالتهاب الحلق إذا تناولت طعامًا حارًا، أو دخنت، أو شربت سوائل شديدة السخونة.

التنفس عن طريق الفم : قد تصاب بالتهاب في الحلق إذا كنت تتنفس من خلال فمك بدلاً من أنفك أثناء النوم.

الأورام : على الرغم من أن التهاب الحلق نادراً ما يعني الإصابة بالسرطان، إلا أنه أحد الأعراض المحتملة لسرطان الحلق أو الأورام الحميدة (غير السرطانية).