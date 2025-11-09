وزير دفاع كوريا الجنوبية: يمكننا بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية في أقل من 10 سنوات

أعلن وزير دفاع كوريا الجنوبية آن جيو باك، أن بلاده تمتلك التكنولوجيا اللازمة لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية في أقل من عشر سنوات، في حال توفر الوقود النووي.

وقال آن - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الأحد/ - إن الخبراء يعتقدون أن القدرات التقنية التي تمتلكها البلاد يمكنها أن تختصر الوقت الزمني اللازم لتنفيذ هذا المشروع، والذي يصل عادة إلى أكثر من عقد من الزمان.

وحول إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن غواصة كوريا الجنوبية سيتم بناؤها في حوض بناء سفن في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، قال آن إن حوض بناء السفن يفتقر إلى المرافق اللازمة، وأكد أن كوريا الجنوبية تمتلك بالفعل التكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة، مما يجعل البناء المحلي أكثر جدوى وفاعلية.