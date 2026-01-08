من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

يصاب العديد من الاشخاص فى فصل الشتاء بنزلات البرد الشديدة التى تسبب ألم فى الحلق و صعوبة فى التنفس، و لكن هناك بعض المشروبات التى تساعد على الوقاية و الحماسة من نزلات البرد .

ووفقا لموقع ديلى ميرور نقدم لك فى هذا التقرير مشروبات طبيعية لعلاج نزلات البرد.

10 مشروبات للوقاية من نزلات البرد في فصل الشتاء:

1. مشروب الزنجبيل:

من المشروبات الأساسية التي تقوي جهاز المناعة مما يؤدي الى قلة التعرض لنزلات البرد و الأنفلونزا و يعمل الزنجبيل كطارد للبلغم أيضا

طريقة الوصفة:

- نقوم بغلي قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج او نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة في كوب من الماء لمدة دقيقتين.

ثم يشرب هذا المشروب يوميا صباحا ومساء للوقاية من نزلات البرد.

2. مشروب الزنجبيل بالليمون:

نقوم بغلي قطعة من الزنجبيل في كوب من الماء لمدة دقيقتين، ثم نعصر نصف ليمونة في المشروب حتى تزيد فوائدها.

نكرر تناول المشروب يوميا يمكن اضافة ملعقة من عسل النحل للمشروب.

3. الشمر:

يحفظ من الاصابة بنزلات البرد المتكررة، و يستخدم ايضا لعلاج السعال و الربو

الطريقة:

-نقوم بنقع ملعقة من حبوب الشمر في كوب من الماء المغلي لمدة ١٥ دقيقة ثم نتركها جانبا تبرد قليلا.

-تناول كوب من المشروب يوميا حتى تتحسن حالتنا و نتخلص من البرد.

-من الممكن اضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل.

4. اليانسون:

من المشروبات الساخنة التي تهدئ الجهاز التنفسي و طاردة للبلغم

الطريقة:

- نقوم بنقع ملعقة صغيرة من الينسون في كوب من الماء المغلي لمدة ١٥دقيقة و نتركها تبرد قليلا

- يمكن اضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل و عصير نصف ليمونة و يشرب يوميا حتى تتخلص من اعراض البرد.

5. القرفة:

تساعد القرفة على حماية الجسم من الاصابة بنزلات البرد و الانفلونزا و تعالج الزكام

الطريقة:

- نقوم بنقع نصف ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة في كوب من الماء او الحليب المغلي ١٥دقيقة و نتركها تبرد قليلا

- نشرب هذا المشروب يوميا لتقوية

الجهاز المناعي اللجسم للحماية من الانفلونزا

6. البابونج:

مقاوم للانفلونزا و نزلات البرد و يعالج الاعراض المصاحبة لها من الزكام او الصداع او البلغم.

الطريقة:

نقوم بوضع ملعقة من البابونج في كوب من الماء

المغلي لمدة ١٥دقيقة ثم يترك جانبا ليبرد قليلا، يشرب يوميا للتخلص من نزلات البرد المرهقة.

7. الليمون:

المشروب السحري لعلاج نزلات البرد المتكررة لكون هدا العنصر غني بفيتامين سى المقوي للمناعة.

الطريقة:

نقوم بغلي كأس ماء ثم نضيف اليه عصير نصف ليمونة، و من الممكن اضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل للتحلية، يشرب يوميا للتخلص من نزلات البرد.

8. البرتقال:

من الفواكه الحمضية الشتوية الغنية بفيتامين سى المقاوم و المحارب لنزلات البرد و هو مشروب فعال للوقاية من نزلات البرد بشكل كبير.

الطريقة:

نقوم بعصر حبتين من البرتقال و نصفيها جيدا و نشرب هدا المشروب المنعش يوميا للقضاء على فيروسات البرد و الانفلونزا.

9. التوت:

يحتوي على مواد تهاجم الفيروسات و يمنع من انتشار المرض في الجسم، ينصح بتناول كمية من عصير التوت الطازج لمكافحة المرض.

10. عرق سوس:

يحتوي على مواد مضادة للفيروسات، مما يؤدي الى تقليل اعراض امراض البرد و الانفلونزا.

الطريقة:

توضع ملعقة في كأس ماء ساخن يحرك ويبقى منقوع ١٥ دقيقةثم يشرب دافئ.



