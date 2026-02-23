قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

منهن جوليا روبرتس.. عزة فهمي: فنانات عالميات ارتدين تصاميم الحلي الخاصة بي

عزة فهمي
عزة فهمي
هاني حسين

قالت عزة فهمي رئيس مجلس إدارة شركة عزة فهمي للحلي، إنّ فكرة التحول إلى "براند" عالمي لم تكن نابعة منها في البداية، بل جاءت بدفع من ابنتها فاطمة.

وأوضحت أنها كانت منشغلة بالإبداع والعمل ذاته، بينما رأت فاطمة ضرورة التوسع والانطلاق خارج الحدود.

وأضافت "فهمي" لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، ابنتها كانت صاحبة رؤية واضحة، إذ قالت لها: "لازم نعمل براند ولازم نطلع بره.. ولازم نعمل دهب ولازم نقفز قفزة".

وأشارت إلى أن دخول الذهب لم يكن خطوة متأخرة كما يظن البعض، مؤكدة: "لا مش مؤخراً، إزاي؟! ابتدينا الدهب بدري.. عملنا معرض في متحف محمد محمود خليل أول مرة".

وعن اللحظة الفارقة في مسيرتها، سواء عندما ارتدت نجمات عالميات مثل Julia Roberts وRihanna تصميماتها، أو عند افتتاح فرع لندن، أو العرض في متحف اللوفر والمتحف البريطاني، قالت: "هم كلهم على بعضيهم".

وأكدت أن العلامة ليست مجرد صياغة تقليدية، بل "براند ثقافي، حضاري، بيمثل مصر"، موضحة أن النجاح لم يكن طفرة مفاجئة، بل "اتبنت طوبة طوبة، طوبة طوبة".

عزة فهمي الحلي تصميم الحلي

