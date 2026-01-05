8 فواكه شتوية لتعزيز المناعة والطاقة.. تعرف عليها

مع قدوم فصل الشتاء، يواجه الجسم تحديات مناعية أكبر بسبب انخفاض درجات الحرارة وقصر ساعات النهار، ما يزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويحد من الحركة اليومية. ومع هذا، توفر الطبيعة الحل الأمثل: فواكه شتوية غنية بالفيتامينات والمعادن، تساعد على تقوية المناعة، تنشيط الجسم، والحفاظ على الطاقة.

وفقًا لموقع Everyday Health، يعتبر تناول الفواكه في الشتاء أكثر من مجرد ترف؛ فهو ضرورة غذائية تدعم الصحة العامة وتحسن الهضم وتزيد نشاط الدورة الدموية.

1. الحمضيات: قوة فيتامين C



البرتقال، الجريب فروت، واليوسفي من أبرز الفواكه الشتوية، وهي غنية بفيتامين C الذي يقوي جهاز المناعة ويحفز إنتاج كريات الدم البيضاء لمقاومة الأمراض. كما يعمل كمضاد أكسدة طبيعي يقلل الالتهابات ويحارب الجذور الحرة. وتناول ثمرة واحدة يوميًا يكفي لتغطية احتياج الجسم تقريبًا، مع الاستفادة من الألياف عند تناول الثمرة كاملة بدل العصير.

2. الكمثرى: الألياف الدافئة



تحتوي الكمثرى على أكثر من 5 غرامات من الألياف لكل ثمرة، ما يحسن الهضم ويغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، أول خط دفاع للجسم. كما تمنح إحساسًا طويلًا بالشبع، ما يساعد على التحكم في الوزن خلال الشتاء.

3. الأناناس: مضاد للالتهابات



الأناناس، رغم أصله الاستوائي، متوفر بكثرة في الشتاء، ويحتوي كوب من شرائحه على 79 ملغ من فيتامين C، إضافةً لإنزيم البروميلين الذي يخفف احتقان الحلق والتهابات الجيوب الأنفية، ويساعد على تحسين الهضم بعد الوجبات الثقيلة.

4. التوت البري: حماية للقلب والمناعة



يحتوي التوت البري على فيتامين C، الألياف، ومضادات أكسدة قوية. يساعد على ضبط مستويات الكوليسترول، ويقلل التصاق البكتيريا بالمسالك البولية، ما يحمي الجسم من الالتهابات ويعزز صحة القلب.

5. الكاكا: فيتامين A لصحة الجلد والعينين



الكاكا، أو البرسيمون، غني بفيتامين A الضروري للحفاظ على صحة الجلد والعينين، ويعزز الطبقة المخاطية الواقية للجهاز التنفسي. ينصح بتناوله بعد النضج الكامل للاستفادة القصوى من قيمته الغذائية.

6. الجريب فروت: مضاد أكسدة طبيعي



نصف ثمرة جريب فروت يوفر 44 ملغ من فيتامين C، إضافةً إلى مركب الليكوبين المضاد للأكسدة. تناول الجريب فروت بانتظام قد يقلل خطر بعض أنواع السرطان وينظم الشهية، كما يساهم في ضبط مستويات الإنسولين.

7. الرمان: عظام قوية ومناعة متينة



يحتوي كوب الرمان على 7 غرامات من الألياف و18 ملغ من فيتامين C، بالإضافة إلى فيتامين K لدعم صحة العظام. كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه على تعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسين صحة الجلد.

8. الكيوي: فاكهة صغيرة بطاقة كبيرة



ثمرة الكيوي مليئة بالفوائد، إذ تحتوي على 56 ملغ من فيتامين C وكمية جيدة من فيتامين K، وتحسن امتصاص الحديد وتقوي المناعة. تناولها مع القشر يزيد محتوى الألياف بنسبة تصل إلى 50%، لتصبح وجبة متكاملة وصحية.