طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة
وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
محافظات

فصل الكهرباء عن 13 قرية ومنطقة في بيلا بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
محمود زيدان

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التغذية الكهربائية عن لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة، غداً الجمعة الموافق 9 يناير الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتي الساعة 11 صباحاً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة.

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الخميس، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «مستشفي بيلا المركزي - مستشفى الحميات - المركز الطبي الحضري - حي الجعوبة - مجلس مدينة بيلا - الشونة القديمة - الكنيسة - منطقة التقوي - شارع الفالوجا - جزء من حي أبو رخا التابع لشارع الفالوجا - ريف حاذق وتوابعه - ريف حلمي حسين وتوابعه - ريف كوم الحجنة وتوابعه».

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، أنّ إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.

كفر الشيخ كهرباء كفر الشيخ كهرباء بيلا أخبار كفر الشيخ

