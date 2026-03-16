سفير الصين : الإعفاء الجمركي يسرع دخول المنتجات المصرية لأسواقنا

قال السفير لياو ليتشيانغ السفير الصيني بالقاهرة إن قرار إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الإفريقية للصين يساهم فى تسريع ودخول المنتجات المصرية للسوق الصينية كما أن القرار يعمل علي جذب مزيد من الشركات للاستثمار فى مصر وبالتالي تصدير المنتجات المصرية للصين.

وتابع السفير الصيني بالقاهرة فى كلمته بمناسبة الإحاطة الصحفية للدورتين السنويتين، دورة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني" و" دورة المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني إن سياسية الإعفاء الجمركي تساهم فى توفير فرص العمل وتعزيز التعاون التقني وتطوير الصناعات فى مصر بما يعزز التجارة بين البلدين .

وأكد السفير الصيني بالقاهرة أن المنطقة العربية تشهد حالة من عدم الاستقرار وعدم اليقين لافتا إلي أن الصين بالتعاون مع مصر تعمل علي مواصلة ترسيخ الثقة المتبادلة والموقف العادل والمنصف اتجاه القضايا الدولية قائلا :"نسعى سنويا لإحلال السلام فى المنطقة ، و علينا مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين وهذه مسؤولية كبيرة على عاتق البلدين من أجل السلام والاستقرار على المستوي الإقليمي".

وأكد السفير الصيني بالقاهرة ستشهد العلاقات الثنائية بين مصر والصين تطورا بسبب القيادة الاستراتيجية بين البلدين.