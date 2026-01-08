ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

أدلى المتهم بإنهاء حياة فران في منطقة صفط اللبن بطعنة غادرة من صديقه إثر خلاف بينهما ما أدى لمقتله في الحال بعدما أصابت الطعنة الشريان الرئيسي المغذي للقلب باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالجيزة.

وجاءت اعترافات المتهم كالتالي:

س: ما تفصيلات إقرارك؟

ج :اللي حصل أن من حوالي خمس أيام قبل المشكلة اخويا مؤمن راح يجيب عيش من عند ولاد عيد وبعدين رجع.. قالي يوسف ابن عيد خد الكاب مني شوية فقولتله ماشي وإحنا متعودين عادي تلبس مكان بعض وتتكلف بعض حاجات وبعدين قابلت يوسف في الشارع قدام المحل عندهم وخدت منه مفتاح المكنة بهزر معاه وبعدين جه ورايا وشدينا مع بعض شوية وبعدين اديته المفتاح ولقيته بيقولي متعملش كده ثاني عشان هزعلك.. فقولتله متعرفش راح مديني بالدماغ روحت مديله بالدماغ برده والناس سلكتنا في الشارع فقولتله هقول لابوك راح شتمني وبعدين انا خدت بعضي وروحت علي عم عيد قولتله ان الواد شتمني راح قالي معلش وحقكع عليا وأنا واقف لقيت يوسف واخوه محمد الي مات طالعين من المحل ويوسف كان معاه شومة ومحمد كان معاه كزلك وراح يوسف ضربني بالشومة علي دراعي الشمال و محمد ضربني بالكزلك علي ايدي اليمين فانا جريت

روحت على فرشة الفاكهة جبت الموازه وجريت علي الفرن بتاع ولاد عيد لقيت محمد واقف قدام المحل ورايح

يجيب سكينة روحت مسبق وقبلت عليه وضربته بالموازه في فخدة رجله الشمال وأول ما شوفت الدم طلعت جريت

علي مكان بتاع ابن عم ابويا ورميت الموازه في الشارع وبعدين لقيت ابويا وامي بيتصلوا عليا وبيقولولي تعالي عشان الحكومة عاوزاك فروحت البيت وبعدين امي خدتني علي قسم بولاق الدكرور وهناك سالوني الي حصل وحكيت كل الي حصل راحوا عملوا محضر ونزلوني الحجز وجابوني علي هنا النهاردة وده كل الي حصل وانا مكنش قصدي أموته





س: متي وأين حدثت تلك الواقعة ؟

ج: الكلام ده حصل امبارح ۲۷ / ۱۲ / ۲۰۲۵ حوالي الساعة ٦:٠٠ مساء بجوار بوسطة شارع الثمانية صفت اللين - صفت اللبن - بولاق الدكرور – الجيزة





س: ما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان ؟

ج: انا كنت رايح لعم عيد عشان أقوله ان يوسف شتمني وساعتها بدات المشكلة





س: من كان برفقتك أنذاك ؟

ج: كنت لوحدي





س: وما هي طبيعة العلاقة والخلافات فيما بينك وبين المجني عليه؟

ج :هو انا اعرفة كويس ومفيش أي خلافات بينا





س: وما هي بادرة لقائك بشقيق المجني عليه المدعو يوسف عبد عبدالتواب محمد موسي ؟

ج: هو الي حصل ان انا قابلت يوسف في الشارع قدام المحل عندهم وخدت منه مفتاح المكنة بهزر معاه وبعدين جه ورايا وشدينا مع بعض شوية وبعدين اديته المفتاح ولقيته بيقولي متعملش كده تاني عشان هزعلك فقولتله متعرفش.

تفاصيل الواقعة..





البداية عندما، تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مستشفى بولاق الدكرور بوصول محمد.ع.ع 20 سنة مصابا بطعنة نافذة بالفخذ الأيمن وفارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى بسبب نزف كمية كبيرة من الدماء، وجه اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بالانتقال إلى مسرح البلاغ وفحص الواقعة.





أشارت التحريات إلى أن المجني عليه ابن مالك مخبز ويعمل رفقة والده وأن المتهم فكهاني ربطتهما علاقة صداقة لفترة طويلة إلا أن مشادة كلامية تطورت إلى مساجرة عنيفة بين الطرفين أدت لقيام الفكهاني بالتعدي بالضرب على صديقه وسدد له ضربة بـ"سكين الموز" الحادة أودت بحياته في الحال.









ألقت قوة أمنية القبض على المتهم الذي تبين أنه حدث وتمت إحالته إلى نيابة الطفل بالجيزة والتي قررت إيداعه إحدى دور الرعاية على ذمة التحقيقات.





من جانبهم سرد أهالي الشاب المجني عليه تفاصيل الجريمة مشيرين إلى أن الحادث أكبر من مجرد مشاجرة حيث رصد مقطع فيديو تفاصيل اعتداء المتهم ووالده وشقيقه على "محمد" بسبب رغبتهم في اقتراض الموتوسيكل الخاص به وعندما رفض حاولوا الاستيلاء عليه بالقوة.





وذكر أهالي الشاب المجني عليه أن "محمد" بحكم عمله في مخبز والده كان صديقا لـ"سعيد" الذي اعتاد الوقوف بعربة الفاكهة في مواجهة المخبز ويوم الواقعة غادر محمد المخبز تاركا شقيقه الأصغر وطلب منه الانتباه على الموتوسيكل الخاص به والمركون أمام المخبز وبعد قليل حضر الفكهاني وطلب منه اقتراض الموتوسيكل للذهاب إلى مشوار به إلا أن الصبي رفض وأخبره أن محمد تركه في عهدته فحاول انتزاع المفاتيح منه عنوة إلا أن مشادة كلامية حدثت بين الطرفين وتبادلا فيها السباب حتى قام المارة بفضها.









وأضافت أسرة محمد أن والد محمد مالك المخبز ذهب لوالد الفكهاني واعتذر له عما بدر من ابنه بسب الآخر قائلا:"عيال والاثنين شتموا بعض واحنا كبار نلم الموضوع وهما أساسا أصحاب" لكنه فوجئ برد فعل عنيف من والد الفكهاني وهدده بإيذاء أبنائه وبعد مرور وقت قليل اثناء تواجد محمد في المخبز فوجئ بصديقه سعيد يحضر برفقة والده وشقيقه ويحملون أسلحة بيضاء محاولين انتزاع الموتوسيكل والاستيلاء عليه فتصدى لهم ليقابله سعيد بضربة في الفخذ بـ"سكين الموز" أصابت الشريان الرئيسي للقلب فتحول المخبز إلى بركة من الدماء وفر المتهم ومعاونيه هاربين.