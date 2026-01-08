قالت لزميلها بحبك.. قرار جديد بشأن موظف هشم رأس صغيرته بـ توكة حزام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر حبس موظف متهم بضرب ابنته وإصابتها بكسر في الجمجمة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهم بتهشيم رأس طفلته في أكتوبر باعترافات صادمة لجريمته بحق ابنته الراقدة في المستشفى تصارع الموت، حيث تسببت وصلة ضربه لها في إصابتها بكسر في الجمجمة وارتجاج بالمخ.

وقال المتهم، موظف، إن ابنته البالغة من العمر 8 سنوات أرسلت رسالة لزميلها في المدرسة قائلة فيها: "بحبك"، ما أثار غضبه وانهال عليها بالضرب بالحزام وأثناء تعديه عليه أصابت "توكة الحزام" رأسها وأثناء فرار الطفلة من أمامه اصطدمت رأسها مرة أخرى في باب الغرفة فسقطت على الأرض مصابة بجرح في الرأس فاقدة وعيها.

وأضاف المتهم أنه لم يتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد فحمل ابنته وتوجه بها إلى المستشفى، وعندما استفسروا عن سبب إصابتها أخبرهم أنه تعدى عليها بالضرب لتأديبها، فتواصلت المستشفى مع نجدة الطفل التي أبلغت الشرطة.

وتحركت قوة من مباحث ثالث أكتوبر وألقي القبض على الأب وتم اقتياده إلى قسم الشرطة لاستجوابه حول تفاصيل الواقعة، وإيداع الطفلة غرفة العناية المركزة لخطورة إصابتها.

واعترف الأب المتهم أمام العميد أحمد نجم، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد إكرامي البطران، مفتش مباحث أكتوبر، أنه حاول تأديب طفلته عندما شاهد حديثها مع زميلها وكلمة "بحبك" التي أرسلتها له، فكان يحاول تأديبها وتقويم سلوكها، إلا أنه فوجئ بها تفقد الوعي بعد وصلة ضرب بـ"الحزام".

