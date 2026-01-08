قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الشبورة الكثيفة.. الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي وتحذر السائقين
ما يقرب من 200 لقاء ومشاركة واستقبال وفود محلية ودولية لمفتي الجمهورية خلال 2025
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
دعاؤك رابح في كل الأحوال.. 3 عطايا تنتظرك إحداها عند الدعاء
الجيش السوري يعلن حظر التجوّل في أحياء حلب بهذا الموعد
هنا ابنة شيرين عبد الوهاب تغني لوالدتها على بالي.. فيديو
المجالس الطبية .. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
قالت لزميلها بحبك.. قرار جديد بشأن موظف هشم رأس صغيرته بـ توكة حزام

ندى سويفى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر حبس موظف متهم بضرب ابنته وإصابتها بكسر في الجمجمة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات. 

وأدلى المتهم بتهشيم رأس طفلته في أكتوبر باعترافات صادمة لجريمته بحق ابنته الراقدة في المستشفى تصارع الموت، حيث تسببت وصلة ضربه لها في إصابتها بكسر في الجمجمة وارتجاج بالمخ.

وقال المتهم، موظف، إن ابنته البالغة من العمر 8 سنوات أرسلت رسالة لزميلها في المدرسة قائلة فيها: "بحبك"، ما أثار غضبه وانهال عليها بالضرب بالحزام وأثناء تعديه عليه أصابت "توكة الحزام" رأسها وأثناء فرار الطفلة من أمامه اصطدمت رأسها مرة أخرى في باب الغرفة فسقطت على الأرض مصابة بجرح في الرأس فاقدة وعيها.

وأضاف المتهم أنه لم يتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد فحمل ابنته وتوجه بها إلى المستشفى، وعندما استفسروا عن سبب إصابتها أخبرهم أنه تعدى عليها بالضرب لتأديبها، فتواصلت المستشفى مع نجدة الطفل التي أبلغت الشرطة.

وتحركت قوة من مباحث ثالث أكتوبر وألقي القبض على الأب وتم اقتياده إلى قسم الشرطة لاستجوابه حول تفاصيل الواقعة، وإيداع الطفلة غرفة العناية المركزة لخطورة إصابتها.

واعترف الأب المتهم أمام العميد أحمد نجم، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد إكرامي البطران، مفتش مباحث أكتوبر، أنه حاول تأديب طفلته عندما شاهد حديثها مع زميلها وكلمة "بحبك" التي أرسلتها له، فكان يحاول تأديبها وتقويم سلوكها، إلا أنه فوجئ بها تفقد الوعي بعد وصلة ضرب بـ"الحزام".

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى أكتوبر بوصول طفلة 8 سنوات مصابة بكسر بالجمجمة وارتجاج بالمخ نتيجة اعتداء بالضرب المبرح.

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثالث أكتوبر لفحص البلاغ، وتبين أن والد الطفلة وراء ارتكاب الواقعة.

ألقت قوة أمنية القبض على الأب المتهم، وتبين أنه موظف انهال بالضرب على ابنته زاعما تأديبها، ما أدى لإصابتها، فنقلها إلى المستشفى لعلاجها وضبطته قوات الأمن.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

