موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
قالت لزميلها بحبك.. اعترافات موظف هشم رأس ابنته بتوكة حزام

ندى سويفى

أدلى المتهم بتهشيم رأس طفلته في أكتوبر باعترافات صادمة لجريمته بحق ابنته الراقدة في المستشفى تصارع الموت، حيث تسببت وصلة ضربه لها في إصابتها بكسر في الجمجمة وارتجاج بالمخ. 

وقال المتهم موظف أن ابنته البالغة من العمر 8 سنوات أرسلت رسالة لزميلها في المدرسة قائلة فيها:"بحبك" ما أثار غضبه وانهال عليها بالضرب بالحزام وأثناء تعديه عليه أصابت "توكة الحزام" رأسها وأثناء فرار الطفلة من أمامه اصطدمت رأسها مرة أخرى في باب الغرفة فسقطت على الأرض مصابة بجرح في الرأس فاقدة وعيها.

وأضاف المتهم أنه لم يتوقع ان يصل الأمر إلى هذا الحد فحمل ابنته وتوجه بها إلى المستشفى وعندما استفسروا عن سبب إصابتها أخبرهم أنه تعدى عليها بالضرب لتأديبها فتواصلت المستشفى مع نجدة الطفل التي أبلغت الشرطة وتحركت قوة من مباحث ثالث أكتوبر وألقي القبض على الأب وتم اقتياده إلى قسم الشرطة لاستجوابه حول تفاصيل الواقعة، وإيداع الطفلة غرفة العناية المركزة لخطورة إصابتها. 

واعترف الأب المتهم أمام العميد أحمد نجم رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد إكرامي البطران مفتش مباحث أكتوبر أنه حاول تأديب طفلته عندما شهد حديثها مع زميلها وكلمة "بحبك" التي أرسلتها له فكان يحاول تأديبها وتقويم سلوكها إلا أنه فوجئ بها تفقد الوعي بعد وصلة ضرب بـ"الحزام" 

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى أكتوبر بوصول طفلة 8 سنوات مصابة بكسر بالجمجمة وارتجاج بالمخ نتيجة اعتداء بالضرب المبرح، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثالث أكتوبر لفحص البلاغ وتبين أن والد الطفلة وراء ارتكاب الواقعة.

ألقت قوة أمنية القبض على الأب المتهم وتبين أنه موظف انهال بالضرب على ابنته زاعما تأديبها ما أدى لإصابتها، فنقلها إلى المستشفى لعلاجها وضبطته قوات الأمن.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

